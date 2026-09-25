Україна хоче перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через атаки РФ

Україна веде переговори із сусідніми державами щодо можливості перенесення прикордонних пунктів пропуску на їхню територію через систематичні обстріли з боку Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідну ініціативу наразі опрацьовує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", - заявив перший заступник міністра Сергій Деркач.

За словами урядовця, перенесення контрольних органів на територію сусідніх держав дозволить уникнути скупчення транспорту та цивільних у зонах підвищеного ризику.

Окрім безпекового фактора, таке рішення має суттєво оптимізувати вантажні перевезення. Деркач підкреслив, що запуск спільних пунктів пропуску допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та значно прискорить рух товарів завдяки швидшому проходженню митних процедур.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. За його словами, Україна наразі опрацьовує такі можливості з кожною сусідньою країною.

Нагадаємо, Польща вже евакуювала два пункти пропуску - "Дорогуськ" та "Зосін" - через російський ракетний обстріл України поблизу кордону.

Також після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску.

Атаки на пункти пропуску

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.