Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, є загиблі: роботу призупинено

9 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, що вночі російські дрони атакували на Одещині міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче».

Руйнувань зазнала інфраструктура пункту пропуску та прилегла територія, виникли пожежі. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

У Держмитслужбі повідомили, шо наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено. Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Атаки на пункти пропуску

Зауважимо, за останні кілька днів РФ неодноразово атакувала пункти пропуску в Одеській області. 25 серпня було пошкоджено КПП "Виноградівка – Вулкенєшть" на кордоні з Молдовою.

Через пошкодження пункт тимчасово не здійснював пропускні операції.

До ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи об’єкта долучилися Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, підрядна організація, ДСНС, Національна поліція, Державна прикордонна служба та Державна митна служба України.

Фахівці оперативно виконали першочергові відновлювальні роботи та створили необхідні умови для безпечної роботи контрольних служб.

Наразі пункт пропуску повністю відновив роботу та здійснює пропускні операції у штатному режимі.

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Також у ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування.

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.