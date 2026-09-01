Росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Румунією: роботу призупинено

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Зазначається, що у ніч на 1 вересня російська армія здійснила повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району.

У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

У Держприкордонслужбі повідомили, що ночі Росія атакувала ударними БпЛА типу «Shahed» міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка». Внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. .Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Атаки на пункти пропуску

Зауважимо, за останні кілька днів РФ неодноразово атакувала пункти пропуску в Одеській області. 25 серпня було пошкоджено КПП "Виноградівка – Вулкенєшть" на кордоні з Молдовою.

Через пошкодження пункт тимчасово не здійснював пропускні операції.

До ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи об’єкта долучилися Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, підрядна організація, ДСНС, Національна поліція, Державна прикордонна служба та Державна митна служба України.

Фахівці оперативно виконали першочергові відновлювальні роботи та створили необхідні умови для безпечної роботи контрольних служб.

Наразі пункт пропуску повністю відновив роботу та здійснює пропускні операції у штатному режимі.

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Також у ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування.