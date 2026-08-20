Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою

У ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Більше деталей про наслідки атаки на пункт пропуску він не навів.

Зеленський заявив, що поки в України буде недостатньо антибалістики, Росія не буде «серйозно думати про мир».

«У той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою Freyja. Але перехоплювачі до Patriot поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти», — наголосив президент.

Водночас в Одеській ОВА повідомили, що цієї ночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

Зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Тим часом у Києві тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей у Києві, є загибла людина в області. Ще близько 40 людей поранені.