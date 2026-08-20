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Россия атаковала дронами пункт пропуска на границе с Молдовой

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Этой ночью россияне снова массированно атаковали юг Одесщины / Одесская ОВА

В ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Больше подробностей о последствиях атаки на пункт пропуска он не привел.

Зеленский заявил, что пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, Россия не будет "серьезно думать о мире".

« В то время как Москва укладывается в баллистику и эскалацию, не всегда есть нужная реакция мира на такие удары. Мы делаем все, чтобы защита была, и ежедневно идет работа над программой Freyja . Но перехватчики к Patriot пока не заменить, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета сохраняет жизнь наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь», — подчеркнул президент.

В то же время в Одесской ОВА сообщили, что этой ночью россияне снова массированно атаковали юг Одесщины. Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура.

Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания. Пострадавших в результате обстрела нет.

Тем временем в Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы. На данный момент известно, что этот российский удар унес жизни 12 человек в Киеве, есть погибший человек в области. Еще около 40 человек ранены.

Автор:
Светлана Манько

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