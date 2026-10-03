РФ ударила по Северному мосту: движение на правый берег перекрыли

В Киеве после утреннего русского удара по Северному мосту перекрыли движение с левого на правый берег. В результате попадания повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, ряд маршрутов общественного транспорта задерживается или курсирует в объезд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение городского головы Киева Виталия Кличко.

"На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли", – сообщил Кличко.

Из-за повреждений задерживаются автобусы №21, 73, 101, 114 и троллейбусы №29, 30, 31 и 47.

Автобусы №21, 73 и 101 временно направили через Подольский мостовой переход по маршруту на станцию метро "Почтовая площадь" и Европейскую площадь.

Напомним, российские войска дваждыатаковали Южный мост в Киеве вечером 1 октября, а утром 2 октября зафиксировали новое попадание. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.