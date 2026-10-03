Карта боевых действий в Украине на 3 октября 2026 года

Продолжается 1683-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9522 дрона-камикадзе и совершили 2435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Бачевск, Нескучное, Уланово, Волфино, Малушино, Бунячино, Бруски, Кружок, Большая Березка, Рыжевка, Гаврилова Слобода, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ястребщина и Казачье Сумской области; Михальчина Слобода, Бучки и Блешня Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА, место накопления штурмовых групп противника, логистический объект, пять артиллерийских систем и пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов применив пять КАБ и совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка, Караическое и Избицкое.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в районе Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксирована 21 атака. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осикового, Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Ильиновки, Кондрашовки, Роскошного, Грузского, Свободного.

Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении, по уточненной информации, враг четырежды атаковал в сторону Калиновского, Березового и Мирного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Терноватое, Ровно и Горькое.

На Ореховском направлении враг однажды пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону Павловки.

В Приднепровском направлении оккупанты проводили одно штурмовое действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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