Ограничение движения в Киеве во время тревоги: какие мосты будут перекрыты

В Киеве введены временные ограничения движения автотранспорта через мосты столицы во время воздушной тревоги. Логистика между левым и правым берегами существенно изменена в целях безопасности граждан.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Как работают мосты во время воздушной тревоги

По обновленной информации, движение транспорта на мостах организовано следующим образом:

Дарницкий мост: движение осуществляется только одной полосой в направлении с правого на левый берег.

движение осуществляется только одной полосой в направлении с правого на левый берег. Мост Метро: движение транспорта полностью перекрыто с левого на правый берег.

движение транспорта полностью перекрыто с левого на правый берег. Подольский мостовой переход: движение также перекрыто по направлению с левого на правый берег.

В то же время, Южный мост остается полностью закрытым для движения частного автотранспорта и метрополитена постоянно — как во время воздушных тревог, так и в обычном режиме после ряда вражеских атак.

Городские власти и правоохранители призывают водителей с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и заранее планировать свои маршруты поездки по столице.

Удары по Южному мосту

Российские войска дважды атаковали Южный мост в Киеве вечером 1 октября, а утром 2 октября зафиксировали новое попадание. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

По предварительной информации, в результате атаки были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. После атаки специалисты метрополитена обесточили рельсы, а движение поездов метро и наземного транспорта через мост остановили.

Вечером, 2 октября, зафиксировано очередное попадание в Южный мост в Киеве. Объект понес удары после серии предварительных атак со стороны российских войск.

В КГГА отмечают, что в настоящее время ожидаются экспертные выводы профильных научных институтов по запросу Мининфраструктуры по дальнейшей эксплуатации моста и возобновлению движения метрополитена по нему.