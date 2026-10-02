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Ограничение движения в Киеве во время тревоги: какие мосты будут перекрыты
В Киеве введены временные ограничения движения автотранспорта через мосты столицы во время воздушной тревоги. Логистика между левым и правым берегами существенно изменена в целях безопасности граждан.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Как работают мосты во время воздушной тревоги
По обновленной информации, движение транспорта на мостах организовано следующим образом:
- Дарницкий мост: движение осуществляется только одной полосой в направлении с правого на левый берег.
- Мост Метро: движение транспорта полностью перекрыто с левого на правый берег.
- Подольский мостовой переход: движение также перекрыто по направлению с левого на правый берег.
В то же время, Южный мост остается полностью закрытым для движения частного автотранспорта и метрополитена постоянно — как во время воздушных тревог, так и в обычном режиме после ряда вражеских атак.
Городские власти и правоохранители призывают водителей с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и заранее планировать свои маршруты поездки по столице.
Удары по Южному мосту
Российские войска дважды атаковали Южный мост в Киеве вечером 1 октября, а утром 2 октября зафиксировали новое попадание. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.
По предварительной информации, в результате атаки были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. После атаки специалисты метрополитена обесточили рельсы, а движение поездов метро и наземного транспорта через мост остановили.
Вечером, 2 октября, зафиксировано очередное попадание в Южный мост в Киеве. Объект понес удары после серии предварительных атак со стороны российских войск.
В КГГА отмечают, что в настоящее время ожидаются экспертные выводы профильных научных институтов по запросу Мининфраструктуры по дальнейшей эксплуатации моста и возобновлению движения метрополитена по нему.