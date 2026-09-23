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На Северном мосту на две недели ограничат движение пешеходов: где именно

На Северном мосту на две недели ограничат движение пешеходов: где именно
На Северном мосту на две недели ограничат движение пешеходов: где именно

В Киеве с 23 сентября по 7 октября частично ограничат движение пешеходов по Северному мосту. Ограничения будут действовать по направлению с левого на правый берег Днепра, в сторону станции метро "Почайна".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения связаны с ремонтом перильного ограждения моста, который будут выполнять специалисты КП "Киевавтодормост".

Работы будут проводить ежедневно с 8:30 до 20:00.

В городских властях рекомендуют пешеходам учитывать временные изменения при планировании маршрута.

Напомним, в июле на Северном мосту уже ограничивали движение из-за ремонтных работ. Тогда временные ограничения касались автомобильного транспорта.

Автор:
Татьяна Гойденко

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