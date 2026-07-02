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Северный мост в Киеве частично перекроют из-за ремонта: ограничение движения

Северный мост частично закрывают на ремонт
Северный мост частично закрывают на ремонт/mistokyia

В Киеве со 2 по 6 июля частично ограничат движение по Северному мосту из-за проведения ремонтных работ.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Как изменится движение в Киеве со 2 по 6 июля

Как отмечается, с 10:00 2 июля до 07:00 6 июля специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении жилмассива Троещина. В этот период движение транспорта будет организовано первой (крайней правой) и второй полосами.

Отдельно будут производиться работы по обновлению асфальтобетонного покрытия в направлении станции метро "Почайна". В этом случае движение транспорта будет осуществляться первой (крайней правой), второй и третьей полосами.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Фото 2 — Северный мост в Киеве частично перекроют из-за ремонта: ограничение движения

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта .

Автор:
Ольга Опенько