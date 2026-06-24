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Kyiv City Express восстанавливает полное кольцо после завершения ремонта моста

Kyiv City Express, смартфон
Возобновлено движение между Почайной и Радужным

С 28 июня Kyiv City Express возобновляет полное движение по железнодорожному кольцу вокруг столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Kyiv City Express снова работает по полному кольцу

Kyiv City Express восстанавливает полноценное движение по железнодорожному кольцу вокруг столицы после завершения ремонтных работ, длившихся почти два месяца. С 28 июня мост между станциями Почайна и Радужный открывается для движения поездов по установленному графику.

Как сообщается, во время работ на мосту были обновлены несущие конструкции, установлены новые элементы путей, а также нанесена антикоррозионная защита. Это, по словам специалистов, позволит продлить срок эксплуатации постройки и повысить безопасность железнодорожного движения.

Таким образом, столичное железнодорожное кольцо снова работает в полном объеме.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.

Автор:
Ольга Опенько