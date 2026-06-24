- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Kyiv City Express восстанавливает полное кольцо после завершения ремонта моста
С 28 июня Kyiv City Express возобновляет полное движение по железнодорожному кольцу вокруг столицы.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.
Kyiv City Express снова работает по полному кольцу
Kyiv City Express восстанавливает полноценное движение по железнодорожному кольцу вокруг столицы после завершения ремонтных работ, длившихся почти два месяца. С 28 июня мост между станциями Почайна и Радужный открывается для движения поездов по установленному графику.
Как сообщается, во время работ на мосту были обновлены несущие конструкции, установлены новые элементы путей, а также нанесена антикоррозионная защита. Это, по словам специалистов, позволит продлить срок эксплуатации постройки и повысить безопасность железнодорожного движения.
Таким образом, столичное железнодорожное кольцо снова работает в полном объеме.
Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.