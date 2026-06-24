ВЭС в Карпатах: инвестору предоставили землю на Лесновском хребте

Яремчанский городской совет принял решение, фактически открывающие путь к подготовке строительства ветроэлектростанции в высокогорной части Карпат. Инвестору предоставили в пользование часть Лисновского хребта для проведения подготовительных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Строительство ветряных мельниц в Карпатах

Предпосылки для постройки комплекса ветровых электростанций в высокогорной части Карпат получили новое развитие. Яремчанский городской совет принял ряд решений, открывающих путь к реализации проекта на территории общины.

В частности, компании ООО "Яремче Винд Энерджи", выступающей инвестором проекта, предоставили в пользование часть Лисновского хребта вблизи горы Сиголка. Участок планируют использовать для транспортировки строительных материалов, прокладки линий электропередач и проведения ветроизмерительных работ.

Еще в начале марта в селе Микуличин состоялись общественные слушания по строительству ветроэлектростанции. Проект предусматривает установку около 20 ветровых турбин на горных долинах вблизи гор Сиголка, Горда и Толстый. По результатам обсуждений большинство присутствующих жителей общины поддержали инициативу. После этого городской совет и инвестор подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ветроэнергетики.

В мае депутаты также утвердили техническую документацию по установлению земельного сервитута на участок площадью 0,6 га недалеко от горы Сиголка. Землю передали компании в пользование сроком на два года для проведения подготовительных работ, в том числе транспортировка оборудования и материалов, прокладка электросетей и установка мачты для измерения силы и направления ветра.

Указанная территория является частью земельного участка площадью 9,9 га, который находится в коммунальной собственности Яремчанского общества. Для реализации проекта ее целевое назначение было изменено из земель запаса земли сельскохозяйственного назначения.

В городском совете подчеркивают, что сервитут необходим для проведения комплексных исследований, подтверждающих целесообразность строительства ветропарка. По словам представителей инвестора, в течение года на территории будущей ВЭС будут проводиться ветровые и экологические исследования во все сезоны. В случае положительных результатов строительство ветроэлектростанции могут начать в конце 2027 года.

Напомним, в Житомирской области стартовали общественные обсуждения строительства ветряного парка "Емильчино" с мощностью до 15 МВт. Новая ВЭС будет ежегодно производить до 46 ГВтч энергии.