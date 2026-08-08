Метро на Виноградарь: "Киевский метрополитен" объявил тендер на 80 млн грн

КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на корректировку проектной документации первой очереди строительства Сырецко-Печерской линии метро в Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет 80,1 млн. грн. без НДС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Речь идет о участке от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" ("Варшавская") с двумя новыми станциями - "Мостицкая" и "Проспект Правды" ("Варшавская"), а также ответвлением в направлении станции "Виноградарь".

Необходимость корректировки проекта на предприятии объяснили уточнением фактического расположения инженерных сетей, обновлением технических условий и изменением технологии отдельных работ из-за отсутствия в Украине части необходимых материалов.

Тендерные предложения будут приниматься до 22 августа 2026 года.

На объекте уже построили правый перегонный тоннель от станции "Мостицкая" до "Сырца" протяженностью почти 1,25 км. Также завершены основные конструкции перегонного вентиляционного узла станции "Мостицкая".

Между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" ("Варшавская") построено около 1,6 км монолитных тоннелей в обоих направлениях.

Перед дальнейшим строительством туннеля на этом участке также производят струйную цементацию грунта, чтобы укрепить основание для туннельных конструкций.

Метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада".

Сейчас работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируют в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.