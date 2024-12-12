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Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)

Метро на Виноградарь
Фото: facebook.com/Autostrada.company

Компания "Автострада" продолжает работы по строительству Сырецко-Печерской линии метро на столичный жилмассив Виноградарь и начала сооружение оборотного тупика на конечной станции "Проспект Правды".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что строительство метро на киевский жилмассив Виноградарь ведется круглосуточно и одновременно на нескольких участках. В частности, работы выполняются:

  • по сооружению шахтного ствола над тоннелем глубокой закладки "Сырец" — "Мостицкая";
  • на площадке с двухуровневыми тоннелями "Мостицкая" – "Проспект Правды";
  • на оборотном тупике ("Проспект Правды").
Фото 2 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 3 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 4 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 5 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 6 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 7 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 8 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 9 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 10 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)
Фото 11 — Метро на Виноградарь: продолжается строительство двухуровневого тоннеля и тупика на конечной станции (ФОТО)

Так, сооружение 42-метрового шахтного ствола над туннелем глубокой закладки между ст.

"Это позволит создать бетонную стену, которая будет сдерживать почву и предотвращать проникновение воды. Бурение производим буровой установкой Bauer BG", — объясняют строители.

На строительстве двухъярусного монолитного тоннеля между ст. "Мостицкая" и "Проспект Правды", где поезда метро будут двигаться друг над другом, продолжается армирование и бетонирование лотковой плиты — так называемого пола тоннеля. Параллельно идет разработка котлована для продолжения строительства перегонного тоннеля.

Также начаты работы на участке строительства оборотного тупика — части конечной станции "Проспект Правды", предназначенной для оборота и ночного отстоя поездов метро.

"Чтобы стабилизировать грунты, которые в этом месте особенно обводнены, используем технологию закрепления Get grouting. Как это происходит: с помощью буровой установки под высоким давлением в грунт нагнетается цемент, перемешивается с грунтом и образует твердую основу для дальнейшего строительства", — рассказали в компании .

Заметим, компания "Автострада" была признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградарь в Киеве.

Стоимость работ составляет 13,78 миллиарда гривен, а завершить строительство планируют через 2,5 года.

Автор:
Светлана Манько
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