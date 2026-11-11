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Массовый ремонт после четырехлетней паузы: Украина увеличила импорт дорожного битума на 65%

битум
В октябре Украина сократила закупки битума до 20 тыс. тонн / Depositphotos

В январе-октябре 2026 года Украина импортировала 262 тыс. тонн дорожного битума, что на 65% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Несмотря на то, что в октябре объемы закупок сезонно снизились на 28%, общий спрос на ресурс остается высоким из-за критической необходимости восстановления трасс после почти четырехлетней паузы.

В октябре на украинский рынок поступило 20 тыс. тонн битума — это на 28% меньше, чем в сентябре, и на 9% ниже показателя октября прошлого года. Из-за сокращения объемов сузилась и география поставок: сырье завозили только из трех стран вместо пяти месяцев раньше.

Главным поставщиком осталась Литва, откуда импортировали около 10 тыс. тонн продукции (против 13 тыс. тонн в сентябре). Единственным отправителем по этому направлению выступила компания ORLEN Lietuva.

Из Румынии поступило около 9 тыс. тонн битума – на уровне предыдущего месяца, где основные объемы обеспечили компании Guven Asfalt (4 тыс. тонн) и OMV Petrom (3 тыс. тонн).

В то же время, поставки из Польши обвалились втрое — до 1,7 тыс. тонн, из которых около 75% пришлось на концерн ORLEN.

Аналитики рынка связывают стремительный годовой рост импорта битума с необходимостью срочного обновления автодорог.

«Рост импорта битума является отражением активизации прежде всего ремонтных работ, что в свою очередь обусловлено почти четырехлетней паузой в обслуживании дорог после начала российского полномасштабного вторжения. группе "А-95".

Фото 2 — Массовый ремонт после четырехлетней паузы: Украина увеличила импорт дорожного битума на 65%

Напомним, в августе импорт битума в Украину по сравнению с июльскими показателями упал на 44% — до 25 тысяч тонн. Это на 19% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб

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