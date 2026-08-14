Импорт битума в Украину упал более чем на 20%: кто главные поставщики

Импорт битума в Украину в июле составил 44,5 тыс. тонн, что на 21% меньше показателя июня. Однако это на 17% больше, чем в июле прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

За семь месяцев в Украину импортировали 189 тыс. тонн битума — это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Страны-поставщики

Главными направлениями импорта остаются Румыния, Литва и Польша.

Крупнейшим поставщиком в июле была Румыния, откуда поступило 14,7 тыс. тонн битума, что на 38% меньше июньского объема. Основные поставщики по этому направлению:

Vitaro Energy (8,9 тыс. Тонн);

Guven Asfalt (2,7 тыс. Тонн);

Socar (2 тыс. Тонн).

Литва сократила поставки битума производства Orlen Lietuva на треть – до 12,3 тыс. тонн.

Импорт из Польши вырос с 8,8 тыс. тонн до 9,4 тыс. тонн. Польский производитель Orlen увеличил отгрузку с 3,2 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн, а группа Unimot сократила поставки с 4,4 тыс. тонн до 3,6 тыс. тонн.

Импорт из Греции в июле вырос на 23%. Танкер 3B Destiny доставил в порт "Измаил" 6,5 тыс. тонн битума Bitumen 70/100 от производителя Motor Oil (Hellas).

Наибольший рост показал Болгария: в июле оттуда поступило 1,6 тыс. тонн битума против 48 тонн в июне. Основной объем 1,2 тыс. тонн отгрузила компания LotusOil Trade.

Украинские импортеры

В июле закупки битума осуществляли 25 компаний против 29 в июне. На первую тройку импортеров пришлось 76% объема:

"АО Энерго Трейд" (16,6 тыс. тонн);

"Агродон Трейд" (15,3 тыс. Тонн);

"Мартин Трейд" (2 тыс. тонн);

"Алеко" (1,5 тыс. тонн);

ОДО ШРБУ №88 (1,4 тыс. тонн);

Титан Трейд (1,3 тыс. тонн).

Напомним, по итогам мая импорт битума в Украину увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 38,1 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы выросли в пять раз.