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Украинцы за сутки вложили более полумиллиарда в производство дронов

Octopus, дроны
Украинцы за сутки вложили более полумиллиарда в производство дронов / Минобороны

Украинцы за первые сутки работы фонда Inzhur MilTech инвестировали более 500 млн. грн. в производство беспилотников Vyriy Industries. К финансированию присоединились 12239 человек, а средний взнос одного инвестора превысил 40,8 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение LIGA.net.

Фонд Inzhur MilTech был запущен 13 августа. Он позволяет частным инвесторам вкладывать средства в развитие Vyriy Industries через покупку сертификатов фонда.

Сам фонд направляет привлеченный капитал в корпоративные облигации производителя дронов.

Минимальная сумма инвестиции составляет 1 тыс. Грн. Приобщиться к фонду можно до 31 декабря 2026 года.

Vyriy Industries планирует использовать привлеченные средства для расширения производства и закупки комплектующих.

По данным компании, ее беспилотные системы используют более 200 подразделений сил обороны Украины.

Напомним, за первое полугодие 2026 года публично раскрыты инвестиции в украинские и основанные украинцами defense tech-компании достигли, по меньшей мере, $64,6 млн и 9,2 млн евро. При этом все большее количество оборонных компаний привлекают капитал через специализированные фонды и иностранные структуры.

Автор:
Татьяна Гойденко

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