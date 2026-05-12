Украинская оборонка привлекла более $135 млн частных инвестиций за три года

В то же время, около 30% сделок не раскрываются. Фото: Командование Сухопутных войск ВСУ

Украинский сектор defense tech демонстрирует стремительный рост инвестиционной активности. Только публично раскрытые частные инвестиции в 2023-2025 годах превысили $135 млн. Об этом в комментарии Delo.ua заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Частные инвестиции выросли в десятки раз

Если в 2023 году объем публично раскрытых частных инвестиций в defense tech составил всего $1,1 млн, то в 2024 году он вырос до $28,7 млн, а в 2025 году уже до $105,2 млн, отмечается в данных UCDI Investor Club.

Отдельно от частных инвестиций работает сегмент грантов и финансовых программ. В 2025 году украинские оборонные компании привлекли около $129 млн в виде инвестиций и грантов.

В частности:

  • Brave1 в 2025 году выделил более $60 млн грантов более чем 600 компаниям;
  • по государственной программе 5-7-9 оборонные предприятия получили около $160 млн кредитного финансирования.

Основной объем средств — финансирование производства

Наибольший финансовый поток в секторе формируется не из-за венчурных инвестиций, а из-за финансирования производства для Сил обороны.

Речь идет о:

  • "датскую модель" поддержки;
  • прямые закупки партнеров у украинских производителей;
  • механизм использования доходов от замороженных русских активов.

ОПК быстро растет по количеству работников

В 2023 году в украинской оборонной промышленности, по оценкам Федирко, работали около 300 тысяч человек, а в 2025 году — уже более 400 тысяч.

Сектор включает не только инженеров, но и производственные и логистические специальности, R&D, электронику и менеджмент.

"Люди остаются одним из ключевых ограничений для масштабирования оборонной отрасли", — подытожил он.

Напомним, Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта.

Автор:
Алик Сахно