Венгрия больше не планирует блокировать вступление Украины в ЕС – Politico

Венгрия дала понять, что откажется от своей давней оппозиции по евроинтеграции Украины. Это решение позволит украинской стороне и Молдове начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие дни.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

По данным четырех дипломатических источников издания, открытие первого переговорного кластера запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге, которая состоится 15 июня.

Ранее Венгрия решительно выступала против евроинтеграции Украины, однако новое руководство страны негласно заявило о готовности снять вето.

Положительные сдвиги произошли после встречи украинских и венгерских экспертов, посвященной вопросу прав национальных меньшинств в Украине.

В ходе закрытых консультаций украинская сторона предоставила заверения в урегулировании большинства проблем, изложенных в 11-пунктном плане, который первоначально подготовили во времена бывшего главы правительства.

По словам европейских дипломатов, хотя не все запросы Будапешта могут быть немедленно удовлетворены, одобрение со стороны Венгрии пока не зависит от принятия нового законодательства в Украине.

Финансовый интерес Будапешта

Переговоры по членству Украины значительно ускорились после того, как Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр посетил Брюссель. Во время визита глава венгерского правительства встретился с чиновниками Евросоюза, чтобы обсудить механизмы разблокирования замороженных европейских средств для своей страны на сумму 16,4 миллиарда евро.

Источники в ЕС связывают смягчение позиции Будапешта с этими финансовыми консультациями и стремлением нового венгерского руководства нормализовать отношения с партнерами по блоку.

Финальное решение ожидается к концу недели

Послы стран ЕС окончательно определят общую позицию по открытию первого евроинтеграционного кластера до конца этой недели.

Это произойдет после того, как Украина официально представит свои планы внутренних реформ и дорожную карту решения вопроса нацменьшинств. Несмотря на оптимистические прогнозы по утверждению решения 15 июня, процедура расширения ЕС требует абсолютного консенсуса.

Любая из 27 стран-членов сохраняет за собой право заблокировать процесс на любом этапе, выступив как против первого, так и последующих шагов на пути государства к полноправному членству.

Напомним, смена власти в Венгрии также позволила Европейскому Союзу одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.

Ранее Венгрия блокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.