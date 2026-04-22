Послы ЕС согласовали 90 млрд евро кредита для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает корреспондентка "Суспільного" со ссылкой на спикера председательства Кипра в Совете ЕС.

После политического согласования решение должно пройти письменную процедуру окончательного утверждения. Ожидается, что она завершится завтра во второй половине дня, после чего решение вступит в силу без дополнительных заседаний, если не будет возражений со стороны государств-членов.

Кредит для Украины является частью долгосрочной финансовой поддержки ЕС, направленной на стабилизацию государственного бюджета и макрофинансовую устойчивость.

Параллельно 20 пакет санкций усиливает экономическое давление на Россию в условиях продолжения войны.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" и заблокировала принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Позже новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что уходящий в отставку Виктор Орбан должен снять вето на выделение кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро.