Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Венгрия разблокирует 90 млрд евро помощи для Украины: Мадяр назвал условие

Петер Мадяр
Петер Мадяр рассказал о будущем финансовой помощи. / Depositphotos

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что уходящий в отставку Виктор Орбан должен снять вето на выделение кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, это станет возможным сразу после возобновления стабильных поставок нефти ключевым трубопроводом "Дружба".

Мадяр подчеркнул, что Венгрия больше не планирует препятствовать получению Украиной этих средств, хотя сама страна и дальше будет воздерживаться от прямого финансового участия в обеспечении этого кредита.

Ранее Будапешт блокировал средства из-за остановки нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским дроном в январе.

Орбан использовал вето, чтобы добиться возобновления поставок нефти, критически важной для Венгрии. Такая позиция вызвала недовольство в ЕС, поскольку для выделения помощи Украине необходимо согласие всех 27 стран-членов.

Дальнейшие шаги нового правительства

Мадяр подтвердил изменение риторики в интервью государственному телевидению, отметив, что восстановление энергетической безопасности является приоритетом, открывающим путь к разблокированию финансирования.

Ожидается, что техническое возобновление работы нефтепровода позволит завершить политические процедуры в Брюсселе в ближайшее время.

Новый глава правительства подчеркнул, что несмотря на снятие вето на общий пакет помощи от ЕС, Венгрия сохраняет свою позицию относительно неучастия в кредитовании за свой счет, ссылаясь на национальные интересы.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина достигла значительного прогресса в   восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба"   и планирует завершить ремонт весной на фоне обострения спора с Венгрией по поводу перебоев в поставках российской нефти.

Президент подчеркнул, что уверен в том, что Украина будет сотрудничать с новым правительством Венгрии, добавив, что уважение друг к другу усилит обе страны.

Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.

Автор:
Татьяна Бессараб
