Венгрия разблокирует 90 млрд евро помощи для Украины: Мадяр назвал условие

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что уходящий в отставку Виктор Орбан должен снять вето на выделение кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, это станет возможным сразу после возобновления стабильных поставок нефти ключевым трубопроводом "Дружба".

Мадяр подчеркнул, что Венгрия больше не планирует препятствовать получению Украиной этих средств, хотя сама страна и дальше будет воздерживаться от прямого финансового участия в обеспечении этого кредита.

Ранее Будапешт блокировал средства из-за остановки нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским дроном в январе.

Орбан использовал вето, чтобы добиться возобновления поставок нефти, критически важной для Венгрии. Такая позиция вызвала недовольство в ЕС, поскольку для выделения помощи Украине необходимо согласие всех 27 стран-членов.

Дальнейшие шаги нового правительства

Мадяр подтвердил изменение риторики в интервью государственному телевидению, отметив, что восстановление энергетической безопасности является приоритетом, открывающим путь к разблокированию финансирования.

Ожидается, что техническое возобновление работы нефтепровода позволит завершить политические процедуры в Брюсселе в ближайшее время.

Новый глава правительства подчеркнул, что несмотря на снятие вето на общий пакет помощи от ЕС, Венгрия сохраняет свою позицию относительно неучастия в кредитовании за свой счет, ссылаясь на национальные интересы.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба" и планирует завершить ремонт весной на фоне обострения спора с Венгрией по поводу перебоев в поставках российской нефти.

Президент подчеркнул, что уверен в том, что Украина будет сотрудничать с новым правительством Венгрии, добавив, что уважение друг к другу усилит обе страны.

Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.