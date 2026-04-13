Орбан не смог переплыть "Тису". Мадяр побеждает на выборах в Венгрии: что это значит для Украины

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты голосов, передает Национальное избирательное управление Венгрии.

Результаты выборов

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

По результатам проработанных более 99% голосов избирателей, партия "Тиса" прогнозируют 138 мест в парламенте, из которых 93 по мажоритарному списку и 45 - по пропорциональному. Это около 54% избирательных голосов, или более 3 миллионов избирателей.

"Фидес" Орбана получит всего 54 мест (12 мажоритарных и 42 по пропорциональному списку). Другая партия, ультраправая "Наша Родина" (Mi Hazank), пока может получить всего 7 мест в парламенте.

Национальное собрание (Orszaggyules), то есть однопалатный парламент Венгрии, насчитывает 199 депутатов, из которых 106 избираются в одномандатных округах, а остальные 93 — по общенациональным партийным спискам. В каждом округе побеждает кандидат, который получит больше голосов, даже если не получит большинства. Срок полномочий парламентариев составляет четыре года.

Орбан признал "болезненное" поражение на выборах

Орбан, 20 лет с перерывом возглавлявший правительство своей страны, признал сокрушительное поражение возглавляемой им партии "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля 2026 года, передает Index.hu.

"Результаты выборов еще не окончательны, но они болезненны и понятны нам. Ответственность за страну и возможность руководить ею нам не доверили. Я поздравил партию-победителя", - сказал Орбан.

Он добавил, что "Фидес" никогда не сдастся и с сегодняшнего дня переходит в оппозицию.

До этого Виктор Орбан побеждал на выборах в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Что сказал Мадяр

В своей речи после победы Мадяр поблагодарил своих избирателей и подчеркнул, что еще никогда в истории Венгрии партия не получала такого мандата как "Тиса", а также не было такой большой явки избирателей.

"Венгры! Мы это сделали! "Тиса" и Венгрия выиграли эти выборы. Не с малым преимуществом, а с большим. Вместе мы заменили режим Орбана, вместе мы освободили Венгрию. Нашу победу видна не только с Луны, но и из каждого венгерского окна", — сказал Мадяр.

Мадяр также сказал, что его правительство "очистит судебную систему и создаст Национальное управление по возвращению активов, в котором будут работать лучшие следователи и юристы страны".

Его первая поездка будет в Польшу – для укрепления тысячелетней польско-венгерской дружбы, вторая в Вену, а третья – в Брюссель, чтобы вернуть европейские фонды, на которые имеет право Венгрия.

Мадяр - бывший член "Фидес", работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

В отличие от Виктора Орбана Мадяр называет Россию агрессором и признает право Украины на защиту. Он посещал Киев после удара по "Охматдету", был на Майдане и у Стены памяти, а также критиковал контакты Орбана с Кремлем.

Зеленский поздравил Мадяра с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу партии "Тиса" Петера Мадяра.

По словам гаранта, Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, поэтому готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности", — добавил Зеленский.

Он отметил, что готов к встречам и совместной конструктивной работе во благо народов Венгрии и Украины, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе.

Влияние выборов на Украину

К выборам было приковано огромное внимание и за пределами Венгрии, потому что их значение выходит далеко за пределы внутриполитических раскладов.

Виктор Орбан голосует на выборах. Фото: facebook.com/orbanviktor

Результат выборов повлияет на сразу два глобальных тренда.

Первый – политика Европы в отношении Украины и России, ведь нынешнее правительство Орбана последовательно блокирует большой пласт различных европейских инициатив по Киеву, начиная от предоставления кредита в 90 млрд евро и заканчивая интеграцией в ЕС.

С приходом к власти Мадяра, как рассчитывают в Киеве и Брюсселе, этот блок можно будет снять. Но по крайней мере надежды на изменения украинской и европейской власти в связи с выборами в Венгрии есть.

Петер Мадьяр голосует на участке. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Президент США Дональд Трамп открыто поддерживал Орбана. Накануне в Будапешт приезжал вице-президент Джей Ди Вэнс. Для Трампа Орбан – важнейший союзник, через которого он может влиять на политику Евросоюза, блокируя при желании те или иные решения.

Эксперты ожидают, что отношения с Украиной после победы Мадяра могут стать более конструктивными, чем при правлении Орбана.

Но очень контрастной "проукраинскости" не ожидается - в частности, вряд ли Венгрия присоединится к оружию. Вероятно, Будапешт не будет блокировать решение ЕС по Украине, кредитам для нее и ее евроинтеграции. Впрочем, Мадяр также не поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС.

Отметим, энергоснабжение стало одной из основ предвыборной программы Орбана. Да, он обвинял Украину в безосновательной остановке транспортировки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба",