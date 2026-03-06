Прорвать блокаду: Орбан угрожает силой возобновить снабжение нефтепроводом "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заставит Украину возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он утверждает, что добьется этого не соглашением или договоренностью, а силой.

Как пишет Delo.ua, соответствующее обращение глава правительства Венгрии опубликовал в соцсети Х.

Орбан заявил, У Венгрии есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.

"У нас есть политические и финансовые инструменты, и с помощью них мы заставим их, безоговорочно и, желательно, вскоре снова открыть нефтепровод "Дружба". Я хочу четко заявить, что здесь мы победим, и победим силой. Я не буду заключать никаких соглашений, не будет никакого компромисса, мы премьер-министр". Венгрии.

Он подчеркнул, что намерен возобновить поставки нефти не через бизнес и не через компромисс, а именно через силу.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Ранее Орбан опубликовал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?".

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.