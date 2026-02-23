Словацкий премьер заявил об остановке аварийной помощи электроэнергией Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине из-за того, что Киев не возобновил поставки нефти в его страну. Об этом Фицо заявил в Facebook.

"С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится в Словакию с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она такой помощи не получит", — сказал Фицо.

Он отметил, что сегодня на встрече обратился к руководству словацкого оператора SEPS, а также министра финансов Ладислава Каменицкого как ее единственного акционера с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

В то же время, по данным платформы Европейской сети операторов системы передачи (ENTSO-E), по состоянию на 17.00 коммерческий импорт электроэнергии из Словакии в Украину все еще продолжался.

Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии в Украину, если не восстановится транзит по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, что премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить экстренное поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки российской нефти в его страну по нефтепроводу "Дружба".

Он подчеркнул, что Словакия с начала войны активно поддерживает Украину: на ее территории находится около 180 тысяч украинцев, оказывается гуманитарная помощь и проводятся совместные правительственные встречи.

Однако, по его словам, украинский президент остановил поставки газа, нанеся убытки €500 млн в год, а теперь прекратил поставки нефти, создав дополнительные финансовые и логистические трудности.

В случае невозобновления поставок нефти премьер пообещал поручить государственной компании SEPS прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине, которая используется для стабилизации украинской энергосети. В январе 2026 года потребность в таких поставках была вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

В то же время эксперты убеждены, что прекращение поставок электроэнергии в Словакии будет противоречить правилам Европейской сети операторов системы передачи (ENTSO-E) и может стать причиной санкций в отношении этой страны.