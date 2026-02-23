Словацький прем'єр заявив про зупинку аварійної допомоги електроенергією Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни. Про це Фіцо заявив на Facebook.

"Від сьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації енергетичної мережі, вона такої допомоги не отримає", — сказав Фіцо.

Він зауважив що сьогодні на зустрічі звернувся до керівництва словацького оператора SEPS, а також міністра фінансів Ладіслава Каменіцького як її єдиного акціонера з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

Водночас, за даними платформи Європейської мережі операторів системи передачі (ENTSO-E) станом на 17.00 комерційний імпорт електроенергії зі Словаччини до України все ще тривав.

Фіцо погрожував припинити експорт електроенергії до України, якщо не відновиться транзит нафтопроводом "Дружба"

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо, заявив, що Словаччина може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до його країни нафтопроводом "Дружба".

Він підкреслив, що Словаччина з початку війни активно підтримує Україну: на її території перебуває близько 180 тисяч українців, надається гуманітарна допомога та проводяться спільні урядові зустрічі.

Однак, за його словами, український президент зупинив поставки газу, завдавши збитків €500 млн на рік, а тепер припинив постачання нафти, створивши додаткові фінансові та логістичні труднощі.

У разі невідновлення постачання нафти прем’єр пообіцяв доручити державній компанії SEPS припинити екстрене постачання електроенергії Україні, яке використовується для стабілізації української енергомережі. У січні 2026 року потреба у таких постачаннях була вдвічі більшою, ніж за весь 2025 рік.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Водночас експерти переконані, що припинення поставок електроенергії Словаччиною суперечитиме правилам Європейської мережі операторів системи передачі (ENTSO-E) і може стати причиною санкцій щодо цієї країни.