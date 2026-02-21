Світло в обмін на нафту: Словаччина припинить експорт електрики, якщо Україна на відновить транзит "Дружбою"

Словаччина може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти до країни. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, висловлюючи невдоволення діями української влади, що, на його думку, ставлять під загрозу взаємовигідні відносини між двома країнами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фіцо.

Він підкреслив, що Словаччина з початку війни активно підтримує Україну: на її території перебуває близько 180 тисяч українців, надається гуманітарна допомога та проводяться спільні урядові зустрічі.

"Ми робимо суттєво більше для України, ніж деякі інші країни", — зазначив він.

Однак, за його словами, український президент зупинив поставки газу, завдавши збитків €500 млн на рік, а тепер припинив постачання нафти, створивши додаткові фінансові та логістичні труднощі.

У разі невідновлення постачання нафти прем’єр пообіцяв доручити державній компанії SEPS припинити екстрене постачання електроенергії Україні, яке використовується для стабілізації української енергомережі. У січні 2026 року потреба у таких постачаннях була вдвічі більшою, ніж за весь 2025 рік.

Проблеми Угорщини і Словаччини

27 січня постачання нафти до Словаччини і Угорщини трубопроводом "Дружба" через територію України було припинено. Причиною зупинки стали масштабні пошкодження української енергетичної інфраструктури, що унеможливило подальше транспортування сировини цим маршрутом.

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід, адже країни шукають заміну нафтопроводу "Дружба".

Однак 17 лютого стало відомо, що у Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

Зауважимо, що 18 лютого Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновить його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба".