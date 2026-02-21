Запланована подія 2

Світло в обмін на нафту: Словаччина припинить експорт електрики, якщо Україна на відновить транзит "Дружбою"

Роберт Фіцо
Словаччина припинить експорт електрики

Словаччина може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти до країни. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, висловлюючи невдоволення діями української влади, що, на його думку, ставлять під загрозу взаємовигідні відносини між двома країнами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фіцо.

Він підкреслив, що Словаччина з початку війни активно підтримує Україну: на її території перебуває близько 180 тисяч українців, надається гуманітарна допомога та проводяться спільні урядові зустрічі.

"Ми робимо суттєво більше для України, ніж деякі інші країни", — зазначив він.

Однак, за його словами, український президент зупинив поставки газу, завдавши збитків €500 млн на рік, а тепер припинив постачання нафти, створивши додаткові фінансові та логістичні труднощі.

У разі невідновлення постачання нафти прем’єр пообіцяв доручити державній компанії SEPS припинити екстрене постачання електроенергії Україні, яке використовується для стабілізації української енергомережі. У січні 2026 року потреба у таких постачаннях була вдвічі більшою, ніж за весь 2025 рік.

Проблеми Угорщини і Словаччини

27 січня постачання нафти до Словаччини і Угорщини трубопроводом "Дружба" через територію України було припинено. Причиною зупинки  стали масштабні пошкодження української енергетичної інфраструктури, що унеможливило подальше транспортування сировини цим маршрутом.

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід, адже країни шукають заміну нафтопроводу "Дружба".

Однак 17 лютого стало відомо, що у Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

Зауважимо, що 18 лютого Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновить його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба".

Автор:
Тетяна Гойденко