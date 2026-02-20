Угорщина офіційно оголосила, що розблокує кредит від ЄС для України на 90 млрд після ремонту "Дружби"

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі X.

Україна нібито блокує транзит нафти

"Ми блокуємо кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України доти, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба". Україна шантажує Угорщину, перешкоджаючи транзиту нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб викликати перебої у постачаннях до Угорщини та підняти ціни на пальне перед виборами", - заявив він.

На його думку, блокуючи транзит нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба", Україна нібито порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, нехтуючи своїми зобов'язаннями перед Європейським союзом.

"Ми не піддамося цьому шантажу", – підкреслив Сійярто.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро кредиту для України

Раніше про те, що Угорщина заблокувала кредит від ЄС для України, написало видання The Financial Times.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України".

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.

Удар по Бродам

Вранці 27 січня армія РФ атакувала Броди на Львівщині ударним БпЛА.Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз".

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку гасили декілька днів.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини.