Газовози з Абу-Дабі та Катару прориваються Ормуз попри загрозу атак

Судна почали проходити через Ормузьку протоку

Судна, що перевозять зріджений природний газ, почали проходити через Ормузьку протоку, що на тлі збереження безпекових ризиків створює очікування часткового відновлення поставок СПГ з регіону Перської затоки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times. 

За даними відстеження суден, щонайменше два танкери зі зрідженим природним газом з Абу-Дабі пройшли вузький морський коридор, попри загрозу для торговельного судноплавства. Водночас два судна з Катару, які прямували до Пакистану, розвернулися перед проходженням протоки.

Пакистан на цьому тлі скасував плани закупівлі двох вантажів на спотовому ринку, очікуючи відновлення регулярних поставок з Катару. Рішення ухвалили після контактів між керівництвом Пакистану та катарською стороною, а також консультацій із Іраном.

Частина суден у регіоні рухається з вимкненими системами автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг маршрутів і підвищує ризики для безпеки судноплавства. Аналітики зазначають, що така практика дозволяє окремим танкерам проходити зони підвищеної напруги, однак не може розглядатися як стабільний механізм постачання.

У Пакистані ситуація має прямий вплив на енергетику, оскільки країна значною мірою залежить від імпорту СПГ, насамперед з Катару, який забезпечує значну частку електрогенерації. Перебої в постачанні раніше вже призводили до обмежень споживання електроенергії.

Експерти зазначають, що поодинокі проходи суден через Ормуз не означають повноцінного відновлення логістики. Подальша стабілізація залежатиме від політичних домовленостей та гарантій безпеки судноплавства в регіоні.

Додамо, Іран запровадив низку нових правил для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку, погрожуючи наслідками за їх невиконання.

Автор:
Тетяна Гойденко