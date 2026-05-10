Porsche закриває три дочірні компанії та скорочує працівників

 Автовиробник Porsche AG оголосила про масштабну стратегічну реорганізацію, в межах якої планується закриття трьох дочірніх компаній — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH та Cetitec GmbH. 

Рішення ухвалене виконавчою та наглядовою радами компанії.

У межах реструктуризації компанія зосереджується на основному автомобільному бізнесі, переглядаючи інвестиції у суміжні технологічні напрями. Керівництво Porsche зазначає, що змінені ринкові умови та стратегічні пріоритети зробили окремі проєкти економічно недоцільними.

Закриття підрозділів торкнеться понад 500 співробітників. Найменший підрозділ Cellforce Group, що займався розробкою акумуляторних технологій, припиняється через відсутність довгострокової перспективи.

У компанії Porsche eBike Performance GmbH згортання пов’язують зі зміною ринку електровелосипедів, а Cetitec GmbH — зі скороченням попиту на відповідні програмні рішення.

У компанії наголошують, що реорганізація є частиною загальної стратегії підвищення ефективності та концентрації ресурсів на ключових напрямах бізнесу.

Нагадаємо, раніше компанія заявляла про намір скоротити кількість робочих місць після того, як опублікував звіт про падіння прибутку на 91% за 2025 рік.

Тетяна Гойденко