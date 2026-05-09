В "Укренерго" заявили про ризики для роботи українських АЕС через обстріли

Експерти МАГАТЕ завершили чергову моніторингову місію
Експерти МАГАТЕ завершили чергову моніторингову місію / "Укренерго"

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили чергову моніторингову місію на ключових об’єктах НЕК "Укренерго", які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Інспектори фіксували наслідки російських ракетних та дронових атак на високовольтні підстанції системи передачі електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Йдеться про об’єкти, які забезпечують видачу потужності АЕС та живлення їхніх власних потреб. В "Укренерго" наголошують, що пошкодження такої інфраструктури створює ризики для стабільної роботи атомної генерації та енергосистеми загалом.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що Україна зацікавлена у міжнародній фіксації фактів атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це, за його словами, створює загрозу ядерної безпеки в Європі.

Мандат місії МАГАТЕ в Україні розширили у вересні 2024 року після домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі.

Відтоді інспектори можуть працювати не лише безпосередньо на АЕС, а й на критично важливих об’єктах енергосистеми, які забезпечують їхню роботу.

У підсумку міжнародний моніторинг має посилити увагу до стану української енергетичної інфраструктури та ризиків для ядерної безпеки через атаки РФ.

Нагадаємо, 1 травня МАГАТЕ розпочало нову місію в Україні для перевірки 14 електричних підстанцій, які забезпечують зовнішнє живлення атомних електростанцій. Оцінка пов’язана з ризиками для ядерної безпеки через перебої в енергосистемі. 

Автор:
Тетяна Гойденко