В "Укрэнерго" заявили о рисках для работы украинских АЭС из-за обстрелов

Эксперты МАГАТЭ завершили очередную мониторинговую миссию / "Укрэнерго"

Эксперты Международного агентства по атомной энергии завершили очередную мониторинговую миссию на ключевых объектах НЭК "Укрэнерго", обеспечивающих работу украинских атомных электростанций. Инспекторы фиксировали последствия российских ракетных и дроновых атак на высоковольтные подстанции системы передачи электроэнергии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Речь идет об объектах, обеспечивающих выдачу мощности АЭС и питание их потребностей. В "Укрэнерго" отмечают, что повреждение такой инфраструктуры создает риски для стабильной работы атомной генерации и энергосистемы в целом.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что Украина заинтересована в международной фиксации фактов атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это, по его словам, создает угрозу ядерной безопасности в Европе.

Мандат миссии МАГАТЭ в Украине был расширен в сентябре 2024 года после договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

С этого момента инспекторы могут работать не только непосредственно на АЭС, но и на критически важных объектах энергосистемы, обеспечивающих их работу.

В итоге международный мониторинг должен усилить внимание на состояние украинской энергетической инфраструктуры и рисков для ядерной безопасности из-за атак РФ.

Напомним, 1 мая МАГАТЭ начало новую миссию в Украине для проверки 14 электрических подстанций, обеспечивающих внешнее питание атомных электростанций. Оценка связана с рисками для ядерной безопасности из-за перебоев в энергосистеме.

Татьяна Гойденко