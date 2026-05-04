Дрон атаковал лабораторию радиационного контроля Запорожской АЭС – МАГАТЭ

3 мая дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, и пока неизвестно, была ли повреждена лаборатория в результате удара, расположенного за пределами периметра Запорожской АЭС.

Команда МАГАТЭ на месте происшествия запросила доступ в лабораторию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности.

Напомним, утром 27 апреля в результате попадания беспилотника РФ в транспортную мастерскую возле площадки оккупированной Запорожской атомной электростанции погиб водитель.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу