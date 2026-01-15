Запорізьку АЕС росіяни перетворили на військову базу: "Енергоатом" заявляє про ядерний тероризм (ВІДЕО)

Українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські терористи й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.

Як пише Delo.ua, відповідне відео опублікував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Це — відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати", — зазначив він.

В НАЕК "Енергоатом" підкреслили, що за інформацією Волошина, росіяни використовують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів по території України.

Крім того, в безпосередній близькості до енергоблоків станції окупанти зберігають зброю та військову техніку.

"Це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та принципів ядерної і радіаційної безпеки", - наголосили в "Енергоатомі".

Там вкотре наголосили, що Запорізька АЕС має бути якнайшвидше повністю демілітаризована, звільнена від присутності окупаційних військ та повернена під повний контроль України і її законного оператора. Лише за цих умов можливо гарантувати надійну та стабільну експлуатацію станції й забезпечити ядерну безпеку України та всього європейського регіону.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС.