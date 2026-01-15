Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Запорізьку АЕС росіяни перетворили на військову базу: "Енергоатом" заявляє про ядерний тероризм (ВІДЕО)

ЗАЕС
Окупанти тримають техніку на території ЗАЕС / Енергоатом

Українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької  атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські терористи й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.

Як пише Delo.ua, відповідне відео опублікував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Це — відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати", — зазначив він.

В НАЕК "Енергоатом" підкреслили, що за інформацією Волошина, росіяни використовують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів по території України.

Крім того, в безпосередній близькості до енергоблоків станції окупанти зберігають зброю та військову техніку.

"Це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та принципів ядерної і радіаційної безпеки", - наголосили в "Енергоатомі".

Там вкотре наголосили,  що Запорізька АЕС має бути якнайшвидше повністю демілітаризована, звільнена від присутності окупаційних військ та повернена під повний контроль України і її законного оператора. Лише за цих умов можливо гарантувати надійну та стабільну експлуатацію станції й забезпечити ядерну безпеку України та всього європейського регіону.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

  • фізична цілісність;
  • справність обладнання;
  • відсутність тиску на персонал;
  • надійне електропостачання;
  • безперервна логістика;
  • радіаційний контроль;
  • функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину. 

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому  рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Автор:
Світлана Манько