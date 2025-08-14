На Запорізькій АЕС погіршилася ситуація: МАГАТЕ зафіксувало проблеми з системою охолодження реакторів

Протягом останніх двох тижнів співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину. Підвищення радіації не зафіксовано.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Порушень ядерної безпеки на станції не виявлено, постраждалих немає, а за допомогою обладнання МАГАТЕ члени групи не виявили підвищення рівня радіації. Під час сьогоднішнього обходу група виявила обгорілі дерева поряд із градирнями", зазначив він.

Група отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому майданчику, включаючи інформацію про подачу води в системи ядерної безпеки та забезпечення.

За словами Гроссі, фахівці агентства зафіксували "зростання труднощів із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів та їх систем безпеки у стані холодного зупинки, особливо в умовах спекотної погоди, коли інтенсивність випаровування висока".

За його словами, шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину з весни 2024 року, але їм, як і раніше, потрібна охолоджувальна вода для систем безпеки, активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива.

Глава МАГАТЕ також звернув увагу на те, що ситуація із зовнішнім електропостачанням Запорізької АЕС залишається вразливою.

"7 травня станція втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередачі, що залишилася, напругою 330 кВ, що призвело до її залежності від єдиної лінії електропередачі напругою 750 кВ", — повідомив він.

У свою чергу міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила: "Позиція України залишається незмінною: єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України".

Нагадаємо, 12 серпня у районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігалося задимлення. Тоді у Міненерго попередили, що будь-які провокації чи військові дії на атомній станції "можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту".