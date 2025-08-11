Росіяни обстріляли кризовий центр ЗАЕС: Україна закликає світ до невідкладних дій

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня було пошкоджено зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Жертв серед персоналу немає, але будівля офісу частково зруйнована.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції. В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, російський напад на інфраструктуру для моніторингу радіаційної обстановки є черговим свідченням безвідповідальної політики агресора. Вона підкреслила, що такі дії створюють реальну ядерну загрозу для всієї Європи, а не лише для України.

Міністерство енергетики закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на агресора та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.

Нагадаємо, в липні фахівці МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, зафіксували інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю протягом близько однієї години, а вже вранці гільзи зі стрілецької зброї були виявлені поблизу реакторів № 5 та № 6.

Ситуація на станції залишається вкрай напруженою. Окупована Запорізька атомна електростанція понад сім тижнів залишалася під'єднаною лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, необхідної для охолодження шести реакторів і відпрацьованого ядерного палива.