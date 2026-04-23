Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні розширили програму допомоги для переселенців: збільшено виплати та коло отримувачів

гривні
Держава розширила програму виплат для переселенців

В Україні розширили програму допомоги для внутрішньо переміщених осіб, зробивши її більш адресною та доступною. Зміни передбачають збільшення терміну виплат, розширення кола отримувачів і спрощення процедур оформлення підтримки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міцифри.

Зокрема, оновлення програми передбачають:

  • збільшення строку виплат для найбільш вразливих категорій переселенців з 24 до 30 місяців;
  • призначення допомоги для дітей ВПО незалежно від доходу батьків;
  • можливість повторного розгляду справ для осіб, яким виплати було припинено через перевищення доходу.

Також встановлено, що у 2026 році максимальний дохід на одну особу для отримання допомоги становить 10 380 грн.

Окремо зазначається, що громадяни, які хочуть переглянути право на виплати, повинні подати відповідну заяву до 1 травня. У такому разі виплати можуть бути нараховані за попередні періоди, починаючи з початку року.

Оформити допомогу можна онлайн:

  • через застосунок "Дія" при оформленні статусу ВПО;
  • через портал Пенсійного фонду України для тих, хто вже має статус переселенця.

Уряд наголошує, що оновлена програма спрямована на своєчасну та більш цільову підтримку громадян, які цього найбільше потребують.

Додамо, уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.

Автор:
Ольга Опенько