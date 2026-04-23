В Україні розширили програму допомоги для переселенців: збільшено виплати та коло отримувачів

В Україні розширили програму допомоги для внутрішньо переміщених осіб, зробивши її більш адресною та доступною. Зміни передбачають збільшення терміну виплат, розширення кола отримувачів і спрощення процедур оформлення підтримки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міцифри.

Зокрема, оновлення програми передбачають:

збільшення строку виплат для найбільш вразливих категорій переселенців з 24 до 30 місяців;

призначення допомоги для дітей ВПО незалежно від доходу батьків;

можливість повторного розгляду справ для осіб, яким виплати було припинено через перевищення доходу.

Також встановлено, що у 2026 році максимальний дохід на одну особу для отримання допомоги становить 10 380 грн.

Окремо зазначається, що громадяни, які хочуть переглянути право на виплати, повинні подати відповідну заяву до 1 травня. У такому разі виплати можуть бути нараховані за попередні періоди, починаючи з початку року.

Оформити допомогу можна онлайн:

через застосунок "Дія" при оформленні статусу ВПО;

через портал Пенсійного фонду України для тих, хто вже має статус переселенця.

Уряд наголошує, що оновлена програма спрямована на своєчасну та більш цільову підтримку громадян, які цього найбільше потребують.

Додамо, уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.