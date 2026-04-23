У 2025 році рівень підроблення гривні знизився утричі, а іноземної валюти – приблизно на чверть

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2025 року знизився утричі порівняно з показником 2024 року. За підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених банкнот.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених банкнот.

Рівень підроблення гривневих банкнот / НБУ

За даними регулятора, найчастіше у 2025 році вилучалися:

500 грн (80% від загальної кількості);

200 грн (13%).

Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%. Шахраї найбільше підробляють старі банкноти (2003–2007 років). Підробки сучасного покоління (2014–2019 років) становлять 10% від загальної кількості, а на 1 млн банкнот припадає лише 0,2 фальшивки.

"Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015–2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту і не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії “Європа” та банкнотам доларів США серії "Нова генерація", — пояснили в НБУ.

Торік рівень підроблення іноземної валюти знизився приблизно на 25% порівняно з 2024 роком. У структурі вилучень традиційно переважали долари США (93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти). На банкноти євро торік припадало 7% вилучених підроблених банкнот.

У доларах США частіше підробляли купюри 50 доларів (13% ) та 100 доларів (85%).

В євро найчастіше підробляли наступні банкноти: 50 євро (35%), 100 євро (22%), 200 євро (26%) та 500 євро (15%).

структура вилучених з обігу підроблених банкнот / НБУ

Національний банк радить здійснювати обмін валюти лише у ліцензованих установах. У разі сумнівів щодо справжності грошей громадяни можуть звернутися до банку для безоплатного дослідження банкнот. Якщо гроші справжні, їх вартість відшкодовують. Підроблені гроші вилучаються без відшкодування.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році цей показник становив 7,1).