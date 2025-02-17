Торік на 1 млн справжніх гривень припадало 5,1 підроблених: які купюри найчастіше вилучали

Рівень підроблення банкнот національної валюти залишається контрольованим та не становить загрози для економіки країни.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про підробні банкноти

Минулого року рівень підробки національної валюти трохи зріс порівняно з надзвичайно низьким показником 2022–2023 років.

За підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році цей показник становив 7,1).

Найбільше з обігу вилучалися підроблені банкноти наступних номіналів:

500 грн, які складали 78% від загальної кількості вилучених фальшивих грошей. Це свідчить про те, що саме ці банкноти були найпоширенішими серед підробок, що циркулюють у країні.

200 грн, які становили 18% від всіх вилучених фальшивок, також займають чималу частину серед підроблених банкнот.

Ці два номінали разом складають майже 96% всіх вилучених підробок, що демонструє переважну популярність саме цих банкнот серед фальшивомонетників.

Інші підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4% від загальної кількості вилучених фальшивок. Це свідчить про те, що фальшивомонетники здебільшого орієнтувались на більш поширені та зручні для використання номінали.

Зазначається, що традиційно найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, що вказує на те, що ці гроші залишались у обігу довше за нові банкноти, що робило їх більш вразливими до підробок.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

Попит на валюту знижується, тому гривня стає міцнішою. Але середньостроковий прогноз залишається незмінним: курс неминуче повернеться до 43 грн/дол. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.