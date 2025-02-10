Долар подешевшав до 41,8 гривні. Що буде із валютним ринком до середини лютого?

Попит на валюту знижується, тому гривня стає міцнішою. Але середньостроковий прогноз залишається незмінним: курс неминуче повернеться до 43 грн/дол.

Валютний ринок продовжує демонструвати суперечливі тенденції. На кінець першого тижня місяця (7 лютого) курс на готівковому ринку зміцнився до діапазону 41,2-41,8 грн/дол. Офіційний курс до цієї дати становив 41,47 грн/дол.

Якщо порівнювати з 10-12 січня, коли готівковий курс перевищив 43 грн/дол., а офіційний сягнув 42,3 грн/дол., гривня з того моменту зміцнилася майже на 3%.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

Основними причинами такого тренду є скорочення попиту на валюту з одночасним зростанням її пропозиції, а також реакція ринку на посилення монетарної політики Національного банку.

Домінація покупців знижується

Попит на валюту, який досягав пікових значень у грудні 2024 року та у першій половині січня 2025-го, продовжує падати.

За оцінками аналітиків, наприкінці січня та на початку лютого дефіцит валюти на міжбанківському ринку становив 20-30 млн дол. на день, що майже вдвічі нижче, ніж у грудні 2024 року.

При цьому пропозиція валюти стабільно вище за відмітку 200 млн дол. на день, а попит – близько 230 млн дол. на день. Для порівняння, у грудні 2024-го денний попит на міжбанку сягав 300 млн дол.

Причиною зростання пропозиції валюти може бути збільшення попиту на гривню для сезонної сплати податків та відновлення економічної активності після її спаду у першій половині січня. Причиною скорочення попиту стало поступове виснаження ефекту надходження бюджетної гривні на валютний ринок. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Відповідно обсяг валютних інтервенцій теж знизився. З 3 по 7 лютого Нацбанк продав на міжбанку 455 млн дол., це найменший обсяг інтервенцій із травня 2024 року.

Усього з початку 2025 року НБУ витратив на підтримку курсу 3,9 млрд дол., у результаті золотовалютні резерви за січень скоротилися на 1,8% до 43 млрд дол.

Обсяг інтервенцій НБУ на міжбанку

Дані НБУ

Готівковий ринок переважно слідує за міжбанком. При цьому зміцнення гривні там суттєвіше, оскільки різниця між офіційним та готівковим курсом скоротилася (до 0,4% у середньому), що, у свою чергу, сприяло зниженню спекулятивного попиту з боку населення.

Пауза перед новим ослабленням гривні

Є шанс, що до середини лютого курс не подолає позначку 42 грн/дол.

На користь збереження більш-менш стабільної ситуації на ринку свідчать такі фактори, як скорочення дефіциту валюти на міжбанку, зниження активності покупців та попиту імпортерів на валюту, поступове зростання привабливості гривневих активів як наслідок підвищення облікової ставки НБУ до 14,5%.

Зокрема, Нацбанк оприлюднив інфляційний звіт за січень, в якому зазначено, що нинішній рівень облікової ставки сприятиме зменшенню попиту на валюту та перетіканню ліквідності у гривневі інструменти, а зростання експорту сільгосппродукції разом із підвищенням цін на неї забезпечать стабільне надходження в Україну валютної виручки.

Крім того, НБУ вкотре нагадав, що він зберігатиме присутність на валютному ринку для компенсації дефіциту валюти та згладжування курсових коливань.

Втім, як зазначає Григорій Кукуруза, зниження попиту на валюту – явище короткочасне, оскільки для населення готівковий долар, як і раніше, залишається важливим засобом заощадження. На додаток, на курс чинитимуть тиск обмежений виробничий потенціал українських компаній, посилення американського долара у світі та негативні інфляційні тенденції в країнах-партнерах України.

Ну і загалом НБУ не має наміру відмовлятися від валютної лібералізації, яка на думку деяких експертів теж провокує девальвацію.

Нацбанк планував, що у 2024 році додатковий відтік іноземної валюти, пов'язаний з лібералізацією, становитиме 4 млрд дол. Проте фактичні втрати виявилися щонайменше вдвічі більшими. Богдан Данилишин екс-глава Ради НБУ