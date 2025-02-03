Зміцнення гривні триває, але це ненадовго. Що буде з валютним курсом у лютому?

Валютний ринок завершив січень падінням офіційного курсу на 0,8%. Втім, середньостроковий девальваційний тренд залишається незмінним.

Першу половину місяця долар стало дорожчав, сягнувши максимальної позначки 42,45 грн на міжбанку та більше за 43,1 грн на готівковому ринку. Але другу половину січня курс стабільно знижувався: міжбанк закрив місяць на позначці 41,69 грн/дол., тоді як готівковий курс відкотився до 42,15 грн/дол., деякі банки пропонували навіть нижче за 42 грн/дол.

Головними чинниками такого руху було вирівнювання між попитом та пропозицією валюти, якого, зокрема, вдалось досягнути завдяки діям Національного банку.

Курсові підсумки січня

Нагадаю, що НБУ 23 січня наважився на перегляд облікової ставки з 13,5% до 14,5% задля підвищення привабливості гривневих інструментів та вгамування валютного попиту.

В результаті, якщо до 20 січня добовий дефіцит пропозиції валюти на міжбанку в середньому був на рівні 70 млн дол., а на готівковому ринку – 60 млн дол., то після 20 січня дефіцит впав майже на 15% до 60 млн дол. на міжбанку та на 20% до 48 млн дол. на готівковому ринку.

І хоча дефіцит валюти залишався, НБУ закривав нестачу інтервенціями, підтримуючи необхідний баланс для курсового відкату.

Тобто з початку 2025 року на ринок ще надходила накопичена та розподілена у грудні 2024 року гривнева ліквідність (рекордні бюджетні видатки), яка спрямовувалась на валютний ринок. Але перехід до податкових виплат, заведення валюти під зарплати та інші проекти після 20 січня змінили настрої ринку на користь продавців.

В результаті пропозиція валюти почала зростати, а попит не тільки зупинився, а й навіть знижувався. До речі, на 20 січня припала інавгурація президента США Дональда Трампа, що також стало фактором зміни настроїв на багатьох ринках.

Прогнози и очікування на лютий

Курс знизився достатньо для того, щоб знову стати приманкою для спекулянтів та для довгострокової купівлі валюти. Тим більше, що середній курсовий бюджетний орієнтир на 2025 рік, який необхідний для забезпечення податкових, митних та акцизних надходжень, передбачено на рівні 45 грн/дол. І він звичайно буде цікавити покупців з вільною гривнею.

Крім того, не зважаючи на підвищення ставки НБУ, станом на кінець січня значного зростання процентних ставок ні по депозитам в гривні, ні по ОВДП зафіксовано не було. Тобто, гривневі інструменти в умовах висхідного інфляційного тренду залишаються без змін доходності, тому гривня очікувано буде мігрувати на валютний ринок.

На додачу відновився тиск на євро з боку США. А, відповідно, разом з послабленням євро для підтримки українського експорту потрібно буде девальвувати гривню.

Також залишаються:

ризики відновлення блекаутів через можливе похолодання у лютому та нові атаки на енергетичну інфраструктуру; ймовірність зростання імпорту;

необхідність закупівлі газу для наповнення сховищ.



Ще існує загроза підвищення на 37% тарифів Укрзалізниці, що погіршить стан експортерів (в першу чергу підприємств гірничо-добувної промисловості, металургії та АПК).

Таким чином, у другій половині лютого пропозиція валюти може суттєво знизитись.

Додам до цього ще збереження інфляційного імпульсу, який так чи інакше трансформується в переоцінку купівельної спроможності гривні. А для вирівнювання цього дисбалансу знадобиться посилення долару.

І авжеж є фактор спекуляцій на темі сталості військової і фінансової підтримки, перемовин, заморозки війни та навіть можливих виборів, що неодмінно буде посилювати нестабільність гривні.

До речі, передвиборчий фактор дуже цікавий з точки зору руху валютного ринку. Якщо припустити, що український політикум таки планує проводити вибори, в тій чи іншій формі, під їх підготовку в Україну буде надходити валюта для фінансування передвиборчої компанії. Це, звичайно, спекулятивна думка, але вона може пояснити посилення гривні й зміну співвідношення між попитом і пропозицією на українському ринку. А якщо так, то можливе навіть ще більше зміцнення курсу до 41,5 грн/дол. в першій половині лютого.