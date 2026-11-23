В Україні планують відкрити доступ до застосунку "Дія" для іноземних громадян. Вони зможуть авторизуватися в ньому та отримувати українські державні послуги дистанційно. Одним із перших нововведень стане можливість оформити податковий номер без відвідування державних установ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Про розширення можливостей застосунку розповіла перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час міжнародного саміту Shaping the Digital State — Digital Summit 2026 у Женеві.

За її словами, команда Мінцифри вже працює над окремими цифровими послугами для іноземних користувачів.

Які послуги з'являться в "Дії" для іноземців

Першим етапом стане запуск і розвиток спеціального статусу е-резидента, який дозволить громадянам інших країн дистанційно отримувати українські державні послуги.

Зокрема, іноземці зможуть оформлювати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) повністю онлайн, без особистого відвідування установ.

Крім того, Мінцифри планує:

Запустити перші державні послуги для іноземних користувачів.

Запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія".

Перекласти ключові сервіси англійською мовою.

Забезпечити цілодобову підтримку користувачів за допомогою ШІ-помічника Diia.AI.

Таким чином, іноземці зможуть отримувати необхідні українські документи та користуватися окремими державними сервісами зі смартфона незалежно від місця перебування.

Коли запрацюють нові можливості

У Мінцифри повідомили, що авторизація для іноземних громадян має з'явитися найближчим часом, однак конкретної дати запуску поки не назвали.

Розширення функціоналу відбуватиметься поетапно. Спочатку іноземним користувачам відкриють доступ до окремих послуг, після чого планують додавати нові можливості, зокрема англомовні сервіси та цифрові документи.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації розпочало тестування електронного резидентства для іноземців. Програма uResidency передбачає можливість дистанційно зареєструвати бізнес в Україні, відкрити банківський рахунок та сплачувати податки без необхідності фізично перебувати в країні.