В Украине планируют открыть доступ к приложению "Дія" для иностранных граждан. Они смогут авторизоваться и получать украинские государственные услуги дистанционно. Одним из первых новшеств станет возможность оформить налоговый номер без посещения государственных учреждений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

О расширении возможностей приложения рассказала первый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль во время международного саммита Shaping the Digital State - Digital Summit 2026 в Женеве.

По ее словам, команда Минцифры уже работает над отдельными цифровыми услугами для иностранных пользователей.

Какие услуги появятся в "Дії" для иностранцев

Первым этапом станет запуск и развитие специального статуса е-резидента, позволяющего гражданам других стран дистанционно получать украинские государственные услуги.

В частности, иностранцы смогут оформлять регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП) полностью онлайн без личного посещения учреждений.

Кроме того, Минцифры планирует:

Запустите первые государственные услуги для иностранных пользователей.

Ввести цифровую карту резидента в приложении "Дія".

Перевести ключевые услуги на английский язык.

Обеспечить круглосуточную поддержку пользователей с помощью ИИ-помощника Diia.AI.

Таким образом, иностранцы могут получать необходимые украинские документы и пользоваться отдельными государственными сервисами со смартфона независимо от места пребывания.

Когда заработают новые возможности

В Минцифре сообщили, что авторизация для иностранных граждан должна появиться в ближайшее время, однако конкретную дату запуска пока не назвали.

Расширение функционала будет происходить поэтапно. Сначала иностранным пользователям откроют доступ к отдельным услугам, после чего планируют добавлять новые возможности, включая англоязычные сервисы и цифровые документы.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации приступило к тестированию электронного резидентства для иностранцев. Программа uResidency предусматривает возможность дистанционно зарегистрировать бизнес в Украине, открыть банковский счет и платить налоги без необходимости физически находиться в стране.