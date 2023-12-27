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Иностранцам будет проще вести бизнес. Минцифры начало тестировать программу е-резидентства
Министерство цифровой трансформации приступило к закрытому бета-тестированию программы электронного резидентства uResidency. Она направлена на улучшение условий ведения иностранного бизнеса в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.
Предполагается, что программа позволит гражданам других стран регистрировать бизнес в Украине и вести его с любой точки мира. Все процессы – от подачи заявки на получение статуса е-резидента до уплаты налогов – будут проходить онлайн.
Для Украины есть следующие преимущества от uResidency:
- налоги е-резидентов будут поступать в украинский бюджет;
- развитие банковской сферы путем масштабирования цифровых продуктов на иностранные рынки;
- дополнительные возможности для привлечения инвестиций;
- рост позиции в международных рейтингах, например относительно легкости ведения бизнеса в стране.
Программа ориентирована на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В частности, IT-специалистов и специалистов в сфере креативной экономики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
После бета-тестирования uResidency станет доступна гражданам пилотных четырех стран: Индии, Пакистана, Таиланда и Словении.
Как будет работать е-резидентство?
Верховная Рада поддержала законопроект о введении программы электронного резидентства в октябре 2022 года.
Предполагалось, что алгоритм получения статуса е-резидента будет следующим:
- специалист регистрируется через систему "Е-резидент", которая будет составной частью "Дії", и проходит финансовую и проверку безопасности;
- если все хорошо, лицо становится электронным резидентом и получает электронную цифровую подпись;
- открывает дистанционно счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для е-резидента;
- предприниматель работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3-й группы, а если больше лимита – по ставке 15%.
Согласно законодательству, е-резидентами не могут быть:
- иностранцы, имеющие право на постоянное проживание в Украине или являющиеся налоговыми резидентами Украины;
- лица без гражданства;
- лица, получающие доходы с источником происхождения из Украины за товары, работы, услуги (кроме пассивных доходов);
- лица, которые являются гражданами, резидентами или живут в странах, не включенных в перечень государств, которые попадают под действие программы;
- граждане Украины.