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Категория
Бизнес
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Иностранцам будет проще вести бизнес. Минцифры начало тестировать программу е-резидентства

Бизнес, смартфон, ноутбук
Бизнес. Фото: Firmbee / Pixabay

Министерство цифровой трансформации приступило к закрытому бета-тестированию программы электронного резидентства uResidency. Она направлена на улучшение условий ведения иностранного бизнеса в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что программа позволит гражданам других стран регистрировать бизнес в Украине и вести его с любой точки мира. Все процессы – от подачи заявки на получение статуса е-резидента до уплаты налогов – будут проходить онлайн.

Для Украины есть следующие преимущества от uResidency:

  • налоги е-резидентов будут поступать в украинский бюджет;
  • развитие банковской сферы путем масштабирования цифровых продуктов на иностранные рынки;
  • дополнительные возможности для привлечения инвестиций;
  • рост позиции в международных рейтингах, например относительно легкости ведения бизнеса в стране.

Программа ориентирована на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В частности, IT-специалистов и специалистов в сфере креативной экономики.

После бета-тестирования uResidency станет доступна гражданам пилотных четырех стран: Индии, Пакистана, Таиланда и Словении.

Как будет работать е-резидентство?

Верховная Рада поддержала законопроект о введении программы электронного резидентства в октябре 2022 года.

Предполагалось, что   алгоритм получения статуса   е-резидента будет следующим:

  • специалист регистрируется через систему "Е-резидент", которая будет составной частью "Дії", и проходит финансовую и проверку безопасности;
  • если все хорошо, лицо становится электронным резидентом и получает электронную цифровую подпись;
  • открывает дистанционно счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для е-резидента;
  • предприниматель работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3-й группы, а если больше лимита – по ставке 15%.

Согласно законодательству, е-резидентами не могут быть:

  • иностранцы, имеющие право на постоянное проживание в Украине или являющиеся налоговыми резидентами Украины;
  • лица без гражданства;
  • лица, получающие доходы с источником происхождения из Украины за товары, работы, услуги (кроме пассивных доходов);
  • лица, которые являются гражданами, резидентами или живут в странах, не включенных в перечень государств, которые попадают под действие программы;
  • граждане Украины.
Автор:
Артем Ющенко