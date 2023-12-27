Иностранцам будет проще вести бизнес. Минцифры начало тестировать программу е-резидентства

Министерство цифровой трансформации приступило к закрытому бета-тестированию программы электронного резидентства uResidency. Она направлена на улучшение условий ведения иностранного бизнеса в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что программа позволит гражданам других стран регистрировать бизнес в Украине и вести его с любой точки мира. Все процессы – от подачи заявки на получение статуса е-резидента до уплаты налогов – будут проходить онлайн.

Для Украины есть следующие преимущества от uResidency:

налоги е-резидентов будут поступать в украинский бюджет;

развитие банковской сферы путем масштабирования цифровых продуктов на иностранные рынки;

дополнительные возможности для привлечения инвестиций;

рост позиции в международных рейтингах, например относительно легкости ведения бизнеса в стране.

Программа ориентирована на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В частности, IT-специалистов и специалистов в сфере креативной экономики.

После бета-тестирования uResidency станет доступна гражданам пилотных четырех стран: Индии, Пакистана, Таиланда и Словении.

Как будет работать е-резидентство?

Верховная Рада поддержала законопроект о введении программы электронного резидентства в октябре 2022 года.

Предполагалось, что алгоритм получения статуса е-резидента будет следующим:

специалист регистрируется через систему "Е-резидент", которая будет составной частью "Дії", и проходит финансовую и проверку безопасности;

если все хорошо, лицо становится электронным резидентом и получает электронную цифровую подпись;

открывает дистанционно счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для е-резидента;

предприниматель работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3-й группы, а если больше лимита – по ставке 15%.

Согласно законодательству, е-резидентами не могут быть: