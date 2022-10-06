Рада приняла закон об е-резидентстве в Украине

Верховная Рада Украины на заседании 6 октября 252 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5270 о введении е-резидентства в Украине. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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"В ближайшее время у иностранцев будет возможность получить статус е-резидента и открыть свой бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия в ней", — отметили в ведомстве.

Согласно законопроекту, в Украине могут внедрить статус е-резидент фактически в режиме онлайн. Предлагается, что сначала специалист регистрируется в "Действии" и проходит финансовую и проверку безопасности.

Чтобы стать е-резедентом в Украине, нужно будет сделать следующие шаги:

1. Подать заявку онлайн на получение статуса е-резидентства;

2. Пройти проверку согласно действующему законодательству;

3. Пройти идентификацию в консульском учреждении, получить РНОКПП и электронную подпись;

4. Открыть банковский счет и зарегистрировать себя как ФЛП.

"Наша команда уже разрабатывает вебверсию и мобильное приложение с использованием облачных технологий цифровой подписи для е-резидентов", - добавили в Минцифри.

Инфографика: Telegram нардепа Ярослава Железняка

Е-резидент сможет отдаленно открыть счет в банке, который станет по совместительству его налоговым агентом. Налог установят на уровне 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы, больше лимита – 15%.

При этом граждане РФ, внесенные в "черный список" FATF и имеющие доход в Украине (кроме пассивного), не могут стать е-резидентом, согласно нормам законопроекта №5270.

Напомним, в Украине уже ввели "Дія.City" - это специальный правовой и налоговый режим для ИТ, предусматривающий комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе. Недавно Кабинет Министров Украины расширил действие правового режима "Дія.City" на новые виды технологической деятельности.

Источник фото: ua.depositphotos.com