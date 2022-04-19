Кабмін розширив дію "Дія City" - з'являться стимули для високих технологій

Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму Дія City на нові види технологічної діяльності, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"Правовий режим " Дія City", який запрацював цього року, ми розширюємо на такі види технологічної діяльності, як розробка та техпідтримка продуктів карткових платіжних систем; виробництво електронних компонентів і плат, комп'ютерів та (периферійного) обладнання; робота хмарних дата центрів та і т.д.", - сказав Шмигаль.

Він вважає, що таке рішення додатково стимулює розвиток галузі високих технологій в Україні.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що "Дія City" розширено також на виробництво та реалізацію обладнання зв'язку, інструментів та обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів та фотографічного обладнання. Крім того на надання у користування ресурсів віртуальної інфраструктури, надання послуги із зберігання та обробки інформації з використанням функціональності ліцензійного програмного забезпечення, а також інфраструктури для зберігання та обробки даних та розміщення (хостингу) комп'ютерного обладнання у центрі обробки даних.

"Дія City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

"Дія.City" – це альтернативна модель ведення IT-бізнесу із прозорими, комфортними та стабільними правилами гри, які зафіксовані законодавчо на 25 років. Нею може скористатися будь-яка IT-компанія у будь-якому регіоні України.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.

При цьому багато українських айтішників виступали проти ухвалення цього закону. Зокрема петиція проти "Дія.City" набрала 25 тисяч голосів на сайті президент