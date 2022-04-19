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Кабмин расширил действие "Дія.City" — появятся стимулы для высоких технологий
Кабинет министров Украины расширил действие специального правового режима "Дія City" на новые виды технологической деятельности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Правовой режим "Дія.City", заработавший в этом году, мы расширяем на такие виды технологической деятельности, как разработка и техподдержка продуктов карточных платежных систем; производство электронных компонентов и плат, компьютеров и (периферийного) оборудования; работа облачных дата центров и т.д.", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр считает, что такое решение дополнительно стимулирует развитие сферы высоких технологий в Украине.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил, что "Дія.City" расширен также на производство и реализацию оборудования связи, инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации, оптических приборов и фотографического оборудования. Кроме того, на предоставление в пользование ресурсов виртуальной инфраструктуры, предоставление услуги по хранению и обработке информации с использованием функциональности лицензионного программного обеспечения, а также инфраструктуры для хранения и обработки данных и размещения (хостинга) компьютерного оборудования в центре обработки данных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Дія.City" - это специальный правовой и налоговый режим для IТ, который предполагает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.
"Дія.City" – это альтернативная модель ведения IT-бизнеса с прозрачными, комфортными и стабильными правилами игры, которые зафиксированы законодательно на 25 лет. Ею может воспользоваться любая IT-компания в любом регионе Украины.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.
При этом многие украинские айтишники выступали против принятия этого закона. В частности, петиция против "Дія.City" набрала 25 тысяч голосов на сайте президента.