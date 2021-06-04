Общество 50 минут назад

Петиция против "Дія Сіті" построена на мифах, — замминистра цифровой трансформации

По словам Александра Борнякова, авторы документа, который уже набрал на сайте президента Украины необходимые 25 тысяч голосов, опирались на устаревшую редакцию законопроекта о правовом режиме

Фото: diia.gov.ua Фото: diia.gov.ua
Фото: diia.gov.ua

Все, что указано в петиции на сайте президента Украины под названием "Стоп Дія Сіті! Зупиніть знищення української IT галузі", которая ранее набрала необходимые 25 тысяч голосов, "по большому счету, мифы".

Об этом в комментарии корреспонденту Delo.ua заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

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По словам чиновника, министерство будет работать над коммуникациями, но в законопроекте о "Дія Сіті" не прописан, например, запрет на внешнеэкономическую деятельность. Отметим, что это один из аргументов автора петиции, украинского IT-специалиста и основателя профсоюза "Гільдія IT-Фахівців" Егора Чумакова. В документе он отмечает, что "Минцифры хочет запретить внешнеэкономическую деятельность для всех предпринимателей, которые относятся к 3-й группе налогообложения".

Борняков объясняет, что петиция, которую обнародовали 17 марта 2021 года, появилась на следующий день после того, как министерство зарегистрировало доработанный законопроект. В новой редакции "много чего было поправлено или переписано". В частности, и критерии для присоединения к правовому режиму "Дія Сіті": раньше компания должна была состоять минимум из 9 человек, а средняя зарплата должна была быть не меньше 1200 евро.

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"Проект №4303, который прошел первое чтение, доработан, и в нем есть условия вступления для стартапов. Они не должны соответствовать критериям 9 сотрудников и средней зарплате. Они заходят, просто декларируя, что занимаются этой деятельностью. У них может быть 2-3 человека. И мы даем время для таких компаний. Сейчас в законопроекте прописано полгода, но мы хотели бы попросить парламент и комитет увеличить этот срок до одного года, чтобы дать возможность маленькому бизнесу набрать обороты и через год иметь уже минимальное количество сотрудников, то есть 9 человек", — подытожил Борняков.

Напомним, что первый законопроект, регулирующий условия работы "Дія Сіті", зарегистрировали в Раде 2 ноября 2020 года. Однако он буквально утонул в правках и замечаниях от IT-сообщества, поэтому 15 апреля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию проекта закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дія.City").

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В рамках данного проекта закона вошедшим в спецрежим "Дія.Сity" IT-компаниям обещают в 4 раза уменьшить ставку налога на доходы физических лиц — для них он будет составлять всего 5%, а военный сбор (1,5%) и ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) останутся на том же уровне. Также на добровольной основе резидентам "Дія.Сity" хотят предложить выбрать: либо оплачивать налог на прибыль, либо перейти на налогообложение налогом на выведенный капитал со ставкой 9%.

Несмотря на то что окончательного решения по спецрежиму Верховная Рада еще не приняла, в "Дія.City", если он будет в итоге работать по оговоренным сегодня правилам, уже готовы вступить и публично об этом заявляют ряд украинских IT-компаний. Среди них, как заявили в Минцифры, такие компании, как Reface, Ajax Systems, Датагруп, Genesis, LeverX Group, Nika Tech Family и другие.

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