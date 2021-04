Петиция с требованием остановить спецрежим для IT "Дія City" набрала 25 тысяч голосов

Петиция на сайте Президента Украины под названием "Стоп Дія Сіті! Зупиніть знищення української IT галузі" набрала 25 тысяч необходимых голосов, в результате чего ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петиция была оформлена 17 марта 2021 года Егором Чумаковым, украинским IT-специалистом и основателем профсоюза "Гільдія IT-Фахівців". 25 тысяч голосов она собрала 28 апреля.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Законопроект №4303, который разрабатывается с участием Минцифры, является попыткой превратить украинскую IT-индустрию на коррупционную "кормушку" для чиновников", — говорится в петиции.

Ее автор отмечает, что расценивает планы Министерства цифровой трансформации по созданию спецрежима для IT-рынка как угрозу своему благосостоянию и дополнительным аргументом уехать из Украины.

Среди аргументов против введения режима "Дія City" Чумаков называет то, что законопроект не учитывает потребности стартапов и малого бизнеса.

"Малый бизнес, особенно на начальном этапе, а не силен содержать не менее 10 работников с минимальной заработной платой, которая составляет 1200 долларов США. А именно этот пункт является одним из критериев резидентства в Дия Сити... Существует риск "картельного сговора", который сведет на нет возможности работников менять место работы", — говорится в петиции.

Кроме того, по словам Чумакова, в Минцифры хотят запретить внешнеэкономическую деятельность для всех предпринимателей, которые относятся к 3-й группы налогообложения. "Это повлечет сплошное уменьшение заработных плат, так как местные компании будут не в состоянии конкурировать с иностранными. Также такое решение затормозит работу многих людей, которые сотрудничают с зарубежными заказчиками", — убежден автор петиции.

Помимо этого, он добавляет, что модель предлагаемого режима — это копия так называемого "Парка Высоких Технологий", которая существует в Беларуси.

"То есть, министерство предлагает скопировать государственный регулятор с авторитарной страны, где имеет власть только диктатор. Именно эта власть в Беларуси нарушила свои гарантии и увеличила налоги, хотя обещала не делать этого до 2049 года. С конца 90-х IT индустрия существовала благодаря так называемой ФЛП-схеме по оптимизации налогов. В отличие от других отраслей, спецификой IT является то, что 90% расходов приходится на фонд оплаты труда. Это позволило без усилий или инвестиций со стороны государства создать конкурентоспособную отрасль экономики, которая на сегодняшний день имеет оборот в 6 млрд долларов США и делает Украину привлекательной для иностранных инвесторов. Лишь 2020 года в украинском стартапы было инвестировано 570 млн долларов США. Хочу подчеркнуть, что именно автономность IT позволила развиться всей отрасли и не стать источником коррупции", — отметил основатель профсоюза "Гільдія IT-Фахівців".

Напомним, в сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія.City" — свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект, регулирующий условия работы этой зоны, зарегистрировали в Раде 2 ноября 2020 года. Однако он буквально утонул в правках и замечаниях от IT-сообщества, поэтому 15 апреля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию проекта закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дія.City").

В рамках данного проекта закона вошедшим в спецрежим "Дія.Сity" IT-компаниям обещают в 4 раза уменьшить ставку налога на доходы физических лиц — для них он будет составлять всего 5%, а военный сбор (1,5%) и ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) останутся на том же уровне. Также на добровольной основе резидентам "Дія.Сity" хотят предложить выбрать — либо оплачивать налог на прибыль, либо перейти на налогообложение налогом на выведенный капитал со ставкой 9%.

Несмотря на то, что окончательного решения по спецрежиму Верховная Рада еще не приняла, в "Дія.City", если он будет в итоге работать по оговоренным сегодня правилам, уже готовы вступить и публично об этом заявляют ряд украинских IT-компаний. Среди них, как заявили в Минцифры, такие компании как Reface, Ajax Systems, Датагруп, Genesis, LeverX Group, Nika Tech Family и другие.