IT и Телеком 40 минут назад

"Коронавирус повлиял на нас позитивно": как украинское приложение Reface покорило США

В августе этого года мобильное приложение по замене лиц Reface заняло 1 место в американском AppStore и в сервисах 17 стран, опередив TikTok и Netflix. Сооснователь стартапа Дмитрий Швец рассказал, как и почему приложение набрало такую популярность

Сооснователь Reface Дмитрий Швец на PM GO 6.0 Join the Fight Сооснователь Reface Дмитрий Швец на PM GO 6.0 Join the Fight
Сооснователь Reface Дмитрий Швец на PM GO 6.0 Join the Fight

Reface — созданное украинцами приложение, которое "переносит" лицо пользователя на других людей: актеров, музыкантов и любых персонажей. За последние месяцы о Reface говорят все — не только в Украине, но и во всем мире. Приложение скачали больше 55 млн человек, а также на него обратили внимание Джастин Бибер, Майли Сайрус, Джон Ледженд и Крисси Тейген GUCCI и многие другие мировые бренды и знаменитости. 

30 октября сооснователь компании Дмитрий Швец выступил на PM GO 6.0 Join the Fight — онлайн-конференции о бизнесе, технологиях и маркетинге, где рассказал об истории и планах Reface. Выступление Дмитрия, которое транслировалось из киевского ивент-холла PMHUB, смотрели больше тысячи человек, а всего конференция собрала почти 6000 виртуальных гостей из 61 стран мира. Delo.ua ниже приводит текст выступления Дмитрия. 

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В этом году изменения затронули всех нас — это очевидно. Мы в Reface кое-что понимаем в изменениях — это основа нашего бизнеса. Мы не просто компания, которая меняет лица людей на картинках или роликах. У нас есть более глобальная миссия — менять жизни людей и отношение к юмору и контенту. 

Мы долго работали командой над нашей технологией гиперреалистической замены лица. Мы хотели, чтобы каждый человек мог в три клика сделать контент голливудского качества. "Сделай свой Голливуд в своем смартфоне" — так мы это называем. И, можно сказать, у нас вышло: сейчас у нас 55 млн загрузок и 23 млн активных пользователей. Мы обогнали наш самый оптимистичный сценарий более чем на год

Как на нас повлияла пандемия 

Когда весь мир начал закрываться на карантин, мы только-только вернулись из США. Сразу же пересмотрели стратегию, так как у нас отменилось много офлайн-мероприятий и потенциальных сотрудничеств. Мы создали жизнеспособную бизнес-модель и решили сделать акцент на технологии, выпустить действительно качественный продукт. И во многом именно это позволило получить невероятную виральность спустя несколько месяцев. 

Положа руку на сердце, коронавирус повлиял на нас позитивно. Почему? Большинство компаний во время пандемии потеряли возможность продвигать свой контент. К примеру, у Universal отменилось более 400 физических мероприятий. А так как клиенты Reface — это контент-холдеры, большие студии, многие из них стали обращаться к нам. 

Кроме того, мы смогли создать уникальную механику продвижения бизнеса в современном мире. Раньше мы потребляли контент: смотрели ТВ, читали книги, листали ленты Facebook, Instagram. С Reface пользователь становится полноценным участником происходящего на экране смартфона, пусть и виртуального — участвует в телешоу, дает концерты на стадионах и так далее.

Команда разработчиков приложения. Фото: ReafaceAl

Кейсы

Благодаря виральности мы получили огромное количество органических запросов, многие — от крупнейших брендов и известных людей. Так начались многие наши партнерства: 

GUCCI. Один из знаковых наших кемпейнов — для парфюмерии известного бренда. Миллион рефейсов, 400 тысяч "шеров" за день. Кейс показал, что бизнесу это нужно — и мы пошли дальше. 

Amazon Prime. Продвижение нового "Борат 2" — 2 миллиона рефейсов, 500 000 "шеров". 

Джон Ледженд и его жена Крисси. К нам обратились их агенты с просьбой продвижения музыкальной работы, приуроченной к рождению ребенка. За день — более миллиона рефейсов, и 220 000 шеров. 

А еще были партнерства с Джастином Бибером, Майли Сайрус и Ksenia Schnaider. Для последней мы сделали полноценный виртуальный модный показ, где у моделей менялись лица. Физически в нем участвовало три девушки, но зрители увидели лица 25. 

Какие ролики стали самыми популярными

Безусловно, основной рынок у нас — это Соединенные Штаты. И если смотреть на Штаты, то наиболее популярными были ролики именно с такими звездами, как Майли Сайрус и Джастин Бибер. В СНГ же одним из самых популярных роликов стал ролик "3 сентября" Михаила Шифутинского. 

Пройдет ли хайп

Нас часто сравнивают с приложениями, которые быстро "взлетели" и так же быстро перестали кого-либо интересовать. Но у Reface другая история. Мои коллеги, сооснователи, очень долго работали над технологией. И одно дело сделать хорошо, а другое — идеально. У нас — второй случай. 

Во-первых, наше решение крайне реалистичное, во вторых, оно быстро работает: 10 секунд уходит на то, чтобы обработать 15-секундное видео. Такой комбинации качества и скорости нет ни у одного сервиса на рынке. Кроме того, мы можем похвастаться взрослой платежеспособной аудиторией — это люди 18-34 лет

дмитрий швец reface

Все это позволяет нам с большим оптимизмом смотреть на будущее. А планов у нас много: хотим добавить возможность со-создания контента, другие инструменты. Команда также работает над решениями распознавания дипфейков — и понимаем, что вскоре это может стать проблемой. 

Основная миссия Reface — это развлекать людей, но манипуляции с видео и личностями — не с помощью нашей технологии, а в целом — действительно могут навредить обществу. В будущем мы выпустим инструмент, который сможет определять, сделано ли то или иное дипфейк-видео с помощью Reface. И готовы поделиться нашими наработками со всеми крупными игроками. 

Глобальная цель — стать полноценной платформой для создания контента, как для конечных пользователей, так и для бизнеса. Раньше говорили, что если компании нет в интернете, ее не существует вообще. Чуть позже такую же риторику применяли к Facebook и Instagram. Сейчас мы делаем все, чтобы в будущем так говорили про Reface. 

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