"Коронавирус повлиял на нас позитивно": как украинское приложение Reface покорило США

Reface — созданное украинцами приложение, которое "переносит" лицо пользователя на других людей: актеров, музыкантов и любых персонажей. За последние месяцы о Reface говорят все — не только в Украине, но и во всем мире. Приложение скачали больше 55 млн человек, а также на него обратили внимание Джастин Бибер, Майли Сайрус, Джон Ледженд и Крисси Тейген GUCCI и многие другие мировые бренды и знаменитости.

30 октября сооснователь компании Дмитрий Швец выступил на PM GO 6.0 Join the Fight — онлайн-конференции о бизнесе, технологиях и маркетинге, где рассказал об истории и планах Reface. Выступление Дмитрия, которое транслировалось из киевского ивент-холла PMHUB, смотрели больше тысячи человек, а всего конференция собрала почти 6000 виртуальных гостей из 61 стран мира. Delo.ua ниже приводит текст выступления Дмитрия.

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В этом году изменения затронули всех нас — это очевидно. Мы в Reface кое-что понимаем в изменениях — это основа нашего бизнеса. Мы не просто компания, которая меняет лица людей на картинках или роликах. У нас есть более глобальная миссия — менять жизни людей и отношение к юмору и контенту.

Мы долго работали командой над нашей технологией гиперреалистической замены лица. Мы хотели, чтобы каждый человек мог в три клика сделать контент голливудского качества. "Сделай свой Голливуд в своем смартфоне" — так мы это называем. И, можно сказать, у нас вышло: сейчас у нас 55 млн загрузок и 23 млн активных пользователей. Мы обогнали наш самый оптимистичный сценарий более чем на год.

Как на нас повлияла пандемия

Когда весь мир начал закрываться на карантин, мы только-только вернулись из США. Сразу же пересмотрели стратегию, так как у нас отменилось много офлайн-мероприятий и потенциальных сотрудничеств. Мы создали жизнеспособную бизнес-модель и решили сделать акцент на технологии, выпустить действительно качественный продукт. И во многом именно это позволило получить невероятную виральность спустя несколько месяцев.

Положа руку на сердце, коронавирус повлиял на нас позитивно. Почему? Большинство компаний во время пандемии потеряли возможность продвигать свой контент. К примеру, у Universal отменилось более 400 физических мероприятий. А так как клиенты Reface — это контент-холдеры, большие студии, многие из них стали обращаться к нам.

Кроме того, мы смогли создать уникальную механику продвижения бизнеса в современном мире. Раньше мы потребляли контент: смотрели ТВ, читали книги, листали ленты Facebook, Instagram. С Reface пользователь становится полноценным участником происходящего на экране смартфона, пусть и виртуального — участвует в телешоу, дает концерты на стадионах и так далее.

Кейсы

Благодаря виральности мы получили огромное количество органических запросов, многие — от крупнейших брендов и известных людей. Так начались многие наши партнерства:

GUCCI. Один из знаковых наших кемпейнов — для парфюмерии известного бренда. Миллион рефейсов, 400 тысяч "шеров" за день. Кейс показал, что бизнесу это нужно — и мы пошли дальше.

Amazon Prime. Продвижение нового "Борат 2" — 2 миллиона рефейсов, 500 000 "шеров".

Джон Ледженд и его жена Крисси. К нам обратились их агенты с просьбой продвижения музыкальной работы, приуроченной к рождению ребенка. За день — более миллиона рефейсов, и 220 000 шеров.

А еще были партнерства с Джастином Бибером, Майли Сайрус и Ksenia Schnaider. Для последней мы сделали полноценный виртуальный модный показ, где у моделей менялись лица. Физически в нем участвовало три девушки, но зрители увидели лица 25.

Какие ролики стали самыми популярными

Безусловно, основной рынок у нас — это Соединенные Штаты. И если смотреть на Штаты, то наиболее популярными были ролики именно с такими звездами, как Майли Сайрус и Джастин Бибер. В СНГ же одним из самых популярных роликов стал ролик "3 сентября" Михаила Шифутинского.

Пройдет ли хайп

Нас часто сравнивают с приложениями, которые быстро "взлетели" и так же быстро перестали кого-либо интересовать. Но у Reface другая история. Мои коллеги, сооснователи, очень долго работали над технологией. И одно дело сделать хорошо, а другое — идеально. У нас — второй случай.

Во-первых, наше решение крайне реалистичное, во вторых, оно быстро работает: 10 секунд уходит на то, чтобы обработать 15-секундное видео. Такой комбинации качества и скорости нет ни у одного сервиса на рынке. Кроме того, мы можем похвастаться взрослой платежеспособной аудиторией — это люди 18-34 лет.

Все это позволяет нам с большим оптимизмом смотреть на будущее. А планов у нас много: хотим добавить возможность со-создания контента, другие инструменты. Команда также работает над решениями распознавания дипфейков — и понимаем, что вскоре это может стать проблемой.

Основная миссия Reface — это развлекать людей, но манипуляции с видео и личностями — не с помощью нашей технологии, а в целом — действительно могут навредить обществу. В будущем мы выпустим инструмент, который сможет определять, сделано ли то или иное дипфейк-видео с помощью Reface. И готовы поделиться нашими наработками со всеми крупными игроками.

Глобальная цель — стать полноценной платформой для создания контента, как для конечных пользователей, так и для бизнеса. Раньше говорили, что если компании нет в интернете, ее не существует вообще. Чуть позже такую же риторику применяли к Facebook и Instagram. Сейчас мы делаем все, чтобы в будущем так говорили про Reface.