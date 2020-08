Круче TikTok: украинское приложение Reface заняло первое место в американском AppStore

Мобильное приложение по замене лиц Reface заняло первое место в категории "Развлечения" в американском AppStore и в сервисах 17 стран, опередив TikTok и Netflix. Об этом рассказали представители команды разработчика.

Там добавили, что по состоянию на конец августа 2020 года приложение загрузили более 27 миллионов раз.

Напомним, программа позволяет за считанные секунды разместить свое лицо в видео со звездами — для этого нужно только одно селфи. Благодаря технологии GAN полученные ролики выглядят очень реалистично.

При этом Reface не предоставляет личную информацию третьим сторонам и использует данные только для замены лица. В течение 24 часов селфи удаляют из Google Cloud и оно сохраняется только на телефоне пользователя.

"Согласитесь, круто видеть украинский стартап в топе на наиболее конкурентном рынке мира. Насколько нам известно, стартапы из Восточной Европы вроде MSQRD и Prisma выходили в топ, но никогда стартап из Украины не был №1 в США. Круто понимать, что приложение стало виральным и популярным не только в Америке, но и более чем в 100 странах мира", — прокомментировал успех приложения СEO ReafaceAI Роман Могильный.

По его словам, такое достижение вдохновило разработчиков не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше: сейчас они активно набирают новых людей в команду. Скоро команда представит новый функционал для программы.

Отметим, RefaceAI запустили Reface в этом году, поначалу назвав его Doublicat. Очень скоро приложение стало вирусным, о нем написали такие известные издания, как Mashable, Tech Crunch, The Verge, Forbes, The Next Web и The Sun.

Также программу оценили мировые звезды: Snoop Dogg, Britney Spears, Dua Lipa, Miley Cyrus и John Legend.

Cтартап RefaceAI создали в 2011 году Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Дмитрий Швец, Иван Алцибеев, Денис Дмитренко и Кирилл Сигида. Основной офис компании расположен в Киеве, сейчас команда насчитывает 50 человек.